Bastianini: "Hacer este podio es increíble, llego en un momento un poco difícil"

Enea Bastianini tenía cuentas pendientes con Mugello. Pese a ser italiano, el piloto de Ducati nunca había conseguido un podio en su gran premio de casa, ni en MotoGP ni en las otras dos categorías del Mundial. Pero este domingo pudo desquitarse, y de qué manera.

A pesar de que no entraba en muchas quinielas, el transalpino se mantuvo en las posiciones delanteras desde el inicio, tercero, sin despegarse de Pecco Bagnaia, tras su salida fulgurante, y de Jorge Martín, que perdió la pole. Y delante de Marc Márquez, que apuntaba a victoria. Pero el #23 se las ingenió para mantener a raya al #93 durante gran parte de la carrera, y cuando el ocho veces campeón del mundo le rebasó, fue capaz de sacar ese plus que siempre tiene en los giros finales para irse a por él, recuperar la plaza de podio e irse a por Martín, para superarle de manera increíble en la última curva tras saber esperar.

Al término de la carrera, la 'Bestia' explicó el planteamiento de una carrera "increíble" pero "extraña", en la que le costó despertar, pero lo hizo a tiempo para romper el maleficio con el trazado italiano y olvidar también la caída del sábado en la sprint.

"Ha sido increíble esta carrera, porque ha sido muy extraña para mí. En la parte intermedia, sufrí un poco", comenzó Bastianini. "Esperé mucho para coger a otros pilotos, pero cuando me ha adelantado Marc he entendido que era el momento de darlo todo. Al final, he pasado otra vez a Márquez. Cuando he visto a Jorge muy cerca de mí, he dicho 'okey, ahora lo puedo hacer', y he esperado a la última curva para intentarlo. Se ha ido un poquito largo, y he tratado de ser muy suave con el gas. Pero estábamos todos al límite. Al final, esta segunda posición es increíble".

Así, Bastianini remarcó la importancia de este resultado en un momento difícil, en el que, mientras se está jugando su futuro en Borgo Panigale, la suerte le ha sido esquiva en las últimas citas de 2024: "Este circuito es muy muy bonito, tenía que conseguir este podio aquí. Haberlo hecho hoy es increíble, porque llego en un momento un poco difícil para mí. Porque siempre hay muchas ilusiones, pero siempre falta algo [no encaja todo]. Y nada, esta es la línea en la que tengo que estar todo el año".

En cuanto a si da por perdida la opción de seguir en la estructura de fábrica de Ducati, el de Rimini se lo tomó con filosofía e incluso bromeando: "No lo sé, hoy estoy de azul. Tendremos que pintar el mono siempre. Puede ser una posibilidad, pero me importa ser rápido. Es lo que me importa también esta semana, en la que tenemos que decidir mi futuro", remachó.