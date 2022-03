Dovizioso: "No estoy acostumbrado a no ser competitivo"

Cargar el reproductor de audio

Andrea Dovizioso salió del campeonato tras abandonar Ducati en favor de la nueva generación encarnada por Pecco Bagnaia y Jack Miller, y en 2022 se formalizó su contrato dentro del equipo satélite Yamaha RNF.

A pesar de una adaptación complicada a una moto radicalmente diferente a la Desmosedici, el italiano esperaba poder volver a los primeros puestos con la misma máquina de fábrica que Fabio Quartararo y Franco Morbidelli en el equipo oficial, y que él ha heredado este año.

Está claro que el camino de adaptarse a la M1 será más largo de lo esperado, ya que cuenta con un prototipo que no ha progresado "lo suficiente" durante el invierno, a diferencia de otras competidoras, como Honda, por ejemplo.

A excepción del rookie Darryn Binder, todos los pilotos de Yamaha conviven en una situación con problemas en común.

"Fabio ganó el título y se las arregla para usar todo su potencial. Morbidelli realmente no corrió el año pasado y todavía necesita entender [la moto], así que trata de mantener la calma y trabajar", dijo Andrea Dovizioso a las puertas de la primera carrera del año.

"Tengo que adaptarme a una moto completamente diferente a la que he usado durante los últimos ocho años, y me he sentido muy positivo, pero también limitado".

Desde el punto de vista de Andrea Dovizioso, el agarre es la mayor preocupación para todos, ya que "dependiendo de la conducción y del piloto puede ser más o menos".

A pesar de los importantes avances en la frenada, que habían tranquilizado un poco al italiano en Mandalika, Dovizioso sigue sintiendo que le falta velocidad y no se siente del todo "a gusto".

En el arranque del primer gran premio de la temporada, la duda sobre su competitividad está, por tanto, más presente que nunca en la mente del #4.

"Si no fuera competitivo en toda la temporada podría volverse pesado. Eso es lo que me gustaría evitar porque no estoy acostumbrado y no lo querría. En mi opinión, en MotoGP no es divertido de vivir así, especialmente después de tantos años en los que siempre he sido más o menos competitivo".

El italiano asegura que lo que más le "pesa", es que no puede aprovechar al máximo "los aspectos positivos de ser piloto de MotoGP".

"No ser el centro de atención es genial. No es algo por lo que me sienta mal en absoluto", aclaró.

"Lo que no me gusta es que me gustaría ser competitivo y no tengo la situación bajo control, y por lo tanto, no soy tan competitivo como me gustaría. Pero no ser considerado un aspirante al título en este momento, con razón, no es un problema en absoluto", concluyó el italiano.