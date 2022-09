Cargar el reproductor de audio

El piloto de Ducati, Jack Miller, se despertó el domingo con la convicción de que aspiraba a todo. El australiano, que salía desde la posición preferente en el Gran Premio de San Marino, mantuvo la primera plaza al primer paso por meta. Pero poco le duró la aventura.

Miller dio con sus huesos en el asfalto de Misano en la curva cuatro de la segunda vuelta. Aunque pudo reincorporarse, lo hizo a cola del pelotón, arrastrando problemas mecánicos. El #43, sin embargo, se las apañó para cruzar meta en 18ª posición.

"No sé si ha sido una oportunidad perdida o no, y creo que es mejor no pensar en ello", declaró Miller al término de la carrera. "Tiré desde el principio para intentar abrir un hueco sobre el resto del grupo o, al menos, fragmentarlo un poco", explicó.

"Todo iba bien, terminé la vuelta y empecé el segundo giro. Entré un poco colado en la curva tres, pero tampoco le di mucha importancia. Iba algo caliente, como siempre pasa en las primeras vueltas, en las que quizás no vas tan despacio como uno quisiera".

"Durante todo el fin de semana era capaz de hacer derrapar la moto y meterla en el vértice", continuó Jack, "pero esta vez la moto empezó a moverse a la salida de la curva. Sabía que estaba en el límite, pero [la moto] se me fue de las manos y ya no pude hacer nada".

Miller tuvo la suerte de irse al suelo en uno de los puntos más lentos del circuito, por lo que su Desmosedici no sufrió grandes daños. Sin embargo, aunque pudo reincorporarse a la carrera, lo hizo sin freno trasero. "Pilotar una de estas bestias sin freno trasero ni parte de los alerones fue complicado, porque no había forma de que la rueda de delante no se levantara".

Aunque lo más destacable de sus declaraciones fue su valoración del ritmo mostrado por Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, quienes se disputaron la victoria en Misano. "Los dos tíos de cabeza... cuando terminé y vi los tiempos de la última vuelta, básicamente me cagué encima, siendo sincero. Fueron tiempos realmente impresionantes: 1:31.9, 1:31.8 en el último giro, con neumáticos de 27 vueltas. Es el mismo tiempo con el que hice la pole. Iban al límite".

Pese a no haber puntuado, Miller confirma su excelente estado de forma una vez superado el primer tercio de campaña. El aussie se ha hecho todo un habitual de las primeras filas de parrilla, y lleva varios grandes premios luchando para subir al podio de forma regular.

