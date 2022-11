Pol Espargaró: "Han sido los dos años más difíciles de mi vida"

Cargar el reproductor de audio

Pol Espargaró ya no es piloto de Honda. El español puso punto final a su etapa en la estructura japonesa, después de dos temporadas totalmente decepcionantes en las que apenas sumó dos podios y 156 puntos.

El de Granollers reconoció en varias ocasiones que apenas tenía motivación para afrontar el Gran Premio de Valencia, último de la temporada, y que no esperaba grandes resultados. Dicho y hecho, el evento que cerró el calendario fue, una vez más, difícil para él, y terminó rodando por los suelos antes de ver la bandera a cuadros.

"Lo he pasado mal todo el fin de semana en la primera y la segunda curva", explicó una vez concluyó su jornada. "Es triste dejar a los mecánicos, todos los chicos que me han ido apoyando a pesar de los malos momentos. Pero, por el otro lado, tenía ganas de terminar este capítulo", aseguró.

Tras haber pasado por el Tech3, como piloto satélite de Yamaha, y haber encabezado el desarrollo de la KTM en el equipo oficial, Pol llegaba por primera vez a una fábrica con títulos en la categoría reina, pero no terminó saliendo nada bien.

"La lección que me llevo es cómo gestionar las malas situaciones. Estos han sido los dos años más duros de mi vida deportiva. Todo ha afectado incluso en mi vida personal. Tengo dos hijas, y en este tiempo ha sido muy difícil disfrutar de ellas", reconoció.

Ahora volverá a la fábrica austriaca y al Tech3, esta vez como piloto satélite, y asegura no haber perdido la motivación. "No he perdido la motivación porque me gusta mi trabajo. Solo esas vueltas en las que pude ser competitivo, ya valen un millón. No es el ir lento, sino el saber que si aprietas te vas a caer".

"Honda tiene músculo suficiente como para calibrar las cosas y el año que viene lo van a hacer, pero este año no lo han querido lo suficiente. No creo que estos años me hayan hecho mejor piloto técnicamente. Pero sí personalmente. En 2020 terminé el quinto del Mundial, empatado con el cuarto, y no lo disfruté lo suficiente. Ahora me arrepiento", añadió.

Este martes volverá a subirse a una RC16 para completar los primeros test de pretemporada, ahora bajo el nombre de GasGas, y formará dupla con el debutante y campeón del mundo de Moto2 Augusto Fernández.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!