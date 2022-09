Cargar el reproductor de audio

Pecco Bagnaia es el hombre de moda en el mundial de MotoGP. El piloto italiano logró en el Gran Premio de San Marino su cuarta victoria consecutiva, con la que sube a la segunda plaza de la clasificación general.

Así fue la victoria de Bagnaia en Misano: Brutal triunfo de Bagnaia, que se mete de lleno en la gresca por el Mundial de MotoGP

Aunque salía desde la quinta posición (tras haber sido sancionado en el FP1 por molestar a Alex Márquez), no tardó en colocarse al frente del grupo, y no soltó el liderato de la prueba hasta ver la bandera a cuadros. Pero, aunque pueda parecer que le vino todo dado, Pecco quiso recordar en la rueda de prensa que "no fue la carrera más fácil".

"Al principio no tenía mucho agarre, Maverick [Viñales] traccionaba mejor y me estaba apretando mucho. Pero vuelta a vuelta la situación fue mejorando, y el ritmo de los últimos seis giros fue increíble. Creo que es la primera vez en toda mi carrera que hago mi vuelta rápida en el último giro. Eso demuestra que estamos haciendo un trabajo fantástico", explicó el italiano.

Las primeras vueltas de carrera fueron una auténtica escabechina, con múltiples caídas y sustos debido al poco agarre que ofrecía la pista. "En la primera vuelta vi que se me cerraba mucho de delante. Primero se cayó Miller y después a Enea [Bastianini] se le cerró la dirección. Yo mismo perdí el tren delantero. Las condiciones eran muy diferentes a los entrenos de ayer, y me costó ser rápido en las primeras vueltas", reconoció.

Bagnaia también quiso rechazar la idea de que tuvo la prueba controlada de principio a fin. "Estuve toda la carrera sintiendo a alguien en el cogote. Traté de ser inteligente y constante a nivel de ritmo. No he hecho trazadas defensivas porque creo que eso les habría dado oportunidades [a Bastianini y Viñales] de adelantarme. El estar centrado en hacer las mejores trazadas me ha ayudado a mantener un buen ritmo".

De hecho, Bastianini estuvo a punto de robarle la cartera, y la victoria se decidió por 34 milésimas de segundo. "En la última vuelta traté de tener más paso por curva, porque tenía menos tracción, y por eso me fui un poco largo [en la última curva]. Enea levanta muy bien la moto, y fue capaz de traccionar mejor. Yo preferí hacer una trazada más larga para no perder en la aceleración".

Asimismo, y pese a su meteórico ascenso en las últimas carreras, Pecco no quiere pensar en la clasificación general, donde marcha segundo a solo treinta puntos de 'El Diablo'. "Treinta puntos aún son muchos. No quiero pensar en el campeonato", sentenció.

"Prefiero estar centrado en la segunda mitad de temporada, y hacer como hoy: si no puedo luchar por la victoria, hacerlo lo mejor posible. Estamos siendo competitivos y constantes en todas las sesiones, y creo que ese es el gran cambio que hemos hecho respecto al principio de la temporada".

"Empezaré a pensar en el campeonato cuando esté a cinco o diez puntos del líder", añadió el #63. "He cometido muchos errores por pensar en el campeonato cuando estaba lejos, así que mi objetivo es ser competitivo, estar siempre delante y tratar de ganar. Creo que esta forma de trabajar ha sido la clave del cambio en esta segunda mitad de temporada. Solo quiero mantenerme centrado en el trabajo de cada fin de semana".

Por último, Bagnaia se mostró sorprendido con el discreto resultado de Fabio Quartararo, quien cruzó meta en quinta posición. "El ritmo de Fabio ha sido muy bueno durante todo el fin de semana y contaba con que pudiese luchar por la victoria, pero a veces tener más velocidad puede ayudarte", comentó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!