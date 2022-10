Un problema con el manómetro arruinó la carrera de Mir en Australia

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Australia fue especial en el garaje de Suzuki. Por un lado, consiguieron la primera victoria de la temporada, después de que un espectacular Alex Rins se impusiese ante Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Pero, además, Joan Mir regresó a la competición tras más de un mes de baja, después de haberse lesionado en el Red Bull Ring a finales de agosto.

Y lo cierto es que el #36 volvió con ganas, y no tardó en mostrarse competitivo. Aunque en los libres y en la clasificación no le terminaron de salir las cosas, en la FP4 (donde se persigue encontrar un buen ritmo) sí demostró estar a un buen nivel.

Dicho y hecho, en carrera poco tardó en escalar posiciones, llegando a rodar con comodidad entre los diez primeros. Sin embargo, esa remontada solo fue un espejismo que tardó poco en esfumarse.

¿El motivo? "Un problema con el manómetro", explicó Mir. "La presión de las gomas se disparó desde el primer momento. Las dos, pero, sobre todo, la trasera. Muy difícil de tragar en una carrera en la que creo que podía haber ganado", dijo, particularmente frustrado después de ver el resultado de su compañero de equipo.

Al volver al garaje vieron los datos, y pudieron constatar el tremendo error en las presiones. "La diferencia fue enorme. En el equipo no entienden cómo terminé la carrera. La presión debe de ser 1,4, y estaba a 2,1. Estaba derrapando en cada curva", lamentó el balear.

Así, la de Phillip Island se tornó en una carrera de supervivencia para el campeón de MotoGP en 2020. "Tenemos tres mapas, y el tercero solo se usa para emergencias, y lo puse en la vuelta 15. Me di cuenta en la primera vuelta [del problema]. Fui perdiendo más en cada vuelta".

Pero Mir supo tirar de pundonor para llegar a meta, si bien no logró recoger ningún punto. "No me retiré porque me había perdido cuatro carreras. Necesitaba un resultado", finalizó.

