Alex Márquez: "Lo que me motiva es ver que las Ducati están delante"

Alex Márquez cuenta los días para que termine la temporada y pueda poner fin a su etapa en Honda. El piloto de Cervera, campeón del mundo de Moto3 y Moto2, no ocultó su enfado con la marca en las últimas citas, a la que acusa de no darle apoyo de fábrica desde que anunció su fichaje por Ducati.

"Yo firmé por dos años y tengo contrato de fábrica, de modo que deberían dármelo todo. A Oliveira, KTM le ha dejado probar cosas nuevas", denunció Márquez al término del Gran Premio de Malasia.

Al final, un corredor que se va no irá a la nueva fábrica y dirá que ha probado un basculante más duro o más blando, porque nosotros no lo sabemos", reflexionó Alex, que no recibe evoluciones "desde Silverstone".

La carrera tampoco le fue mucho mejor, y dijo sentirse como un "pasajero" cuando rueda en condiciones de seco. "Fue triste, nada que no esperáramos dadas las circunstancias y la long lap", valoró.

"Se me hizo eterna la carrera, di mi máximo, más que nada, por respeto al equipo. Hace rabia cuando el equipo trabaja tanto, lo implicados que están, pero no hay ayuda. Siento impotencia", dijo Alex, que cruzó meta 17º, fuera de los puntos.

El hermano pequeño de Marc dejó unas declaraciones nada inocentes, y aseguró que le "alegra" ver a las Ducati en las primeras posiciones. "Sinceramente, lo único que me motiva cuando tengo un mal día es volver al box y ver que las Ducati están delante. Me alegra verlas ahí".

