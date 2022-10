Cargar el reproductor de audio

El portugués, que abandonará KTM a final de curso, precisamente, para hacer sitio a Jack Miller, el segundo en la meta, se tomó una pequeña revancha personal al superar al australiano, que le dejará sin su actual asiento para tener que emigrar al equipo satélite de Aprilia.

Para Miguel Oliveira, las condiciones de mojado en las que se tuvo que celebrar el Gran Premio de Tailandia le fueron propicias, como ya pasó en Indonesia a principio de curso, cuando logró su primer triunfo del año en idénticas condiciones.

"Era una carrera para no cometer errores, era muy fácil caerse por las condiciones y la falta de visibilidad", explicó el ganador nada más terminar la carrera.

"Estoy muy contento con la victoria, otra en mojado este año, me vinieron algunos flash de la anterior, en Mandalika, no me puedo quejar si voy rápido cuando llueve", valoró el corredor.

Desde que se anunció su paso a Aprilia en 2023, KTM ha dejado de evolucionar la moto de Oliveira y se ha centrado en la de Brad Binder, su compañero, por lo que esta victoria tiene mayor mérito para Miguel.

"También estoy muy contento con el trabajo del equipo, en seco creo que podíamos optar a un top 5 o un poco más como mucho, pero en estas condiciones las posibilidades se abren para todos".

Oliveira se ha convertido en un verdadero especialista en mojado.

"Yo me encuentro muy bien en estas condiciones y el equipo sabe como quiero la moto de puesta a punto y me hicieron una muy buen moto".

La habilidad de Oliveira se centra en ir rápido desde el principio en mojado, cuando el resto de pilotos sigue tanteando el terreno.

"Cuando llueve encuentro muy pronto el limite de la moto y se mantenerme ahí siendo rápido y sin cometer errores", desveló el luso.