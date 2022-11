Binder: "Quería ganar, pero me he quedado corto"

Cargar el reproductor de audio

Brad Binder sumó en el Gran Premio de Valencia una inesperada segunda posición. El sudafricano de KTM partía retrasado, después de haber clasificado en séptima posición, pero poco a poco supo remontar hasta las plazas de honor.

"Estoy muy contento de volver a subir al podio al final de esta temporada", declaró una vez concluida la última jornada del curso. "Es la primera vez en un par de temporadas que no gano ninguna carrera, y este fin de semana tenía la mentalidad de que tenía que ganar, pero me he quedado corto".

"Tengo que dar las gracias a mi equipo. Tengo un gran equipo, hemos tenido grandes momentos esta temporada, pero también algunos difíciles. Siempre lo hemos dado todo el día de la carrera, es bueno terminar entre los seis primeros. Hemos dado un paso adelante este fin de semana. Llevo toda la temporada pidiendo un poco más de agarre en las curvas lentas y este fin de semana lo han conseguido", añadió.

"Espero que podamos seguir así en 2023 y poder ser competitivos cada fin de semana", dijo Binder, que en el año que viene se encontrará con tres nuevos compañeros de marca (Jack Miller, Pol Espargaró y Augusto Fernández). "Con el depósito lleno era muy difícil adelantar, pero cuando se fue vaciando era más fácil y pude recuperar posiciones. Estoy contento con este podio, veremos lo que nos depara el martes", dijo refiriéndose a los test de pretemporada.

En el último tercio de carrera su ritmo fue marcadamente superior, pero para cuando superó a Jorge Martín, ya no quedaban demasiadas vueltas. "A diez vueltas del final continuaba escalando posiciones, pero cada adelantamiento me llevaba un par de vueltas. Sabía que iba a ser difícil [llegar a Rins], y me preocupaba el desgaste de los neumáticos, pero se mantuvieron bien hasta el final", lamentó.

"Adelantar a Pecco y a Fabio fue difícil, porque la presión de mi neumático delantero se disparó cuando rodaba detrás de ellos", comentó. Además, tuvo que tener especial cautela, al ser quienes se jugaban el título. "Cuando tienes que apurar la frenada no quieres tirarlos, pero pude adelantarlos de forma limpia y ha sido muy bonito. Tuvieron [Bagnaia y Quartararo] una gran lucha al principio de la carrera, y fue muy bonita, pero perdimos mucho tiempo".

Su segunda posición, unida a otros buenos resultados por su parte y a las dos victorias de Miguel Oliveira, auparon a la dupla oficial hasta la segunda posición del mundial de equipos. "Cuando me enteré de que habíamos quedado segundos en el campeonato de equipos no me lo creí. Pensé que era un error. Es estupendo que lo hayamos conseguido".

En Valencia estrenaron un nuevo chasis; una pieza que le resultó "difícil de entender". "La frenada es mucho más fuerte y el tren delantero se mueve bastante. El paso por curva es ligeramente mejor y en la salida tenemos más agarre, que es lo que llevaba pidiendo toda la temporada. Es genial que lo tengamos ahora, es muy bueno. Hacia el final de la carrera he podido apretar más en la salida de las curvas, cuando antes lo único que hacías era derrapar".

Brad también dijo estar satisfecho con el propulsor, aunque admitió que en clasificación no rinde al mismo nivel que en carrera. "No sé si es por la clasificación, pero creo que nuestro motor va mejor en carrera. El motor está a un buen nivel, y eso es muy importante", concluyó.

