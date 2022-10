Bezzecchi asegura que no adelantó a Bagnaia en Australia porque no pudo

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- Con la cuarta posición en la que cruzó la meta este domingo en Phillip Island, el corredor de la Academia de Pilotos VR46 se convirtió en el mejor debutante de este 2022, una hazaña que tenía prácticamente en el zurrón desde hace ya tiempo.

Marco Bezzecchi es una de las sorpresas del curso, por su rapidez y también por su consistencia. La segunda plaza que alcanzó en Assen sigue siendo su mejor resultado en la categoría de las motos pesadas, por más que, en Ducati, consideran que la victoria es un objetivo real para él si sigue en esa dinámica de crecimiento.

En Australia, todo aquel que vio la carrera se llevó la sensación de que el muchacho de Rimini tuvo la opción de superar a Pecco Bagnaia. Si tenemos en cuenta la situación del turinés, que cada vez está más cerca del título, el hecho de que ni siquiera intentara una maniobra para adelantarle pudo llevar a pensar en una estratégica del fabricante de Borgo Panigale. Bezzecchi, sin embargo, lo negó, y simplemente subrayó que si no terminó en el podio fue, simplemente, porque no pudo.

"No adelanté a Pecco porque iba más rápido que yo, y no quise terminar en la tierra o tirarle a él. En las rectas, su moto corre algo más que la mía", resumió el italiano, que, tras este resultado, circula el 14º en la tabla general. "Fue una carrera fantástica y no quise arriesgarme a arruinarla. Me quedé detrás de él, lo más pegado que pude, pero en las últimas tres vueltas las gomas estaban destrozadas. Me hubiera gustado meterme en el podio, pero los que se subieron a él iban demasiado rápido", añadió Bezzecchi.

Tras arrancar el noveno en la parrilla, la carrera del #72 fue de menos a más, hasta el extremo de llegar a meterse en líos con varios de los integrantes del grupo de cabeza.

"No me puedo quejar. No me esperaba que pudiera hacer unca carrera tan buena. Desde el sábado sabía que podía ir deprisa", remachó el piloto de VR46.

