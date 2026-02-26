Moreira: "En las curvas rápidas aún puedo mejorar mucho"

Momento más que importante para Diogo Moreira en su carrera deportiva. Tras un invierno de adaptación, que con seguridad continuará hasta bien avanzado el curso 2026, el vigente campeón del mundo de Moto2 firmará este fin de semana su debut en el Mundial de MotoGP.

El piloto nacido en Sao Paulo, de apenas 21 años de edad hasta dentro de unas semanas, disputará en Tailandia su primer gran premio de la clase reina, con la Honda del equipo LCR, precisamente justo antes de poner rumbo a su Brasil natal para la segunda cita de la campaña, en Goiânia dentro de 3 semanas (finde del 22 de marzo). Queda por ver con qué sensaciones lo hará, pero ya de por sí el invierno ha tenido cosas positivas para él.

Y es que, mientras que el otro rookie de este año, el tricampeón de Superbikes Toprak Razgatlioglu, se ha encontrado con una Yamaha muy difícil que está dificultando su adaptación, el carioca ha encontrado un camino algo más fácil, aunque es consciente de que aún le queda mucho para estar donde quiere estar, según confirmó él mismo este jueves, en el día previo a los primeros entrenamientos libres en Buriram.

"El fin de semana de carrera, sin duda, será muy bueno, y tenemos que ser inteligentes", empezó diciendo Moreira, antes de desgranar su mayor reto este año. "Creo que solo tenemos que disfrutar del momento, de la moto, y ver cómo va, pero tenemos más o menos la base para empezar el fin de semana. Diría que hemos hecho más del 60 por ciento del trabajo en los test, así que más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, pero sí, ya veremos cómo va".

Diogo Moreira, LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cuestionado sobre lo que más le gusta de la moto, comentó: "Por ahora es difícil disfrutar, porque estoy luchando con la moto, así que tenemos que dar vueltas para entenderla mejor, pero ya sabes, la velocidad, también la frenada, en general la moto es muy agradable de pilotar. Pero es como he dicho antes, tenemos que entenderla mejor para disfrutar, porque al final, si disfruto, voy rápido".

Toprak Razgatlioglu está intentando seguir a otros pilotos, especialmente a Jack Miller, destacando que aprende de ello. A la pregunta de si tiene más o menos la misma táctica, o si intenta hacerlo todo por su cuenta, comentó: "Al final, en Malasia estábamos solos, trabajamos solos, y aquí también el primer día intenté hacer el trabajo solo, incluso el 'time attack' para ver cómo iban las cosas. Pero el segundo día seguimos a algunos pilotos, y fue muy bueno ver las trazadas, el punto de frenada, y aprendí mucho. Al final, cuando vas detrás de alguien, es más fácil aprender, así que diría que hay que intentar seguir a alguien este fin de semana para ver más".

Moreira tiene clara la parte de la conducción en la que aún puede dar un gran paso adelante: "Yo diría que en las curvas rápidas, tenemos que prestar atención a esa parte, podemos mejorar mucho, porque al final, en el punto de frenada, en las curvas lentas, somos muy buenos. Así que si conseguimos tener más velocidad en las curvas rápidas, podremos mejorar mucho".

Y abordado sobre por qué ex rivales ve al frente de Moto2 este año, pronosticó lo siguiente: "Sin duda, Dani Holgado, para mí, puede tener un año muy bueno, también David Alonso. También tenemos a los novatos, como Piqueras. En los test de Jerez, mucha gente, muchos pilotos, fueron muy rápidos", concluyó Moreira.