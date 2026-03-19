Moreira: "Quiero seguir la estela de Ayrton Senna"

Si el retorno de MotoGP a Brasil y al circuito de Goiania es especial para alguien, ese es para Diogo Moreira. El piloto local está disputando en este 2026 su primera campaña a tiempo completo en la clase reina, al manillar de la Honda del equipo LCR con la que logró sus primeros puntos en Tailandia, y como premio, en su segunda prueba mundialista podrá correr ante su público de casa, el carioca.

"Es un sueño para mí disputar una carrera de MotoGP aquí. El circuito es maravilloso. Está un poco sucio ahora, pero van a continuar limpiando hasta mañana. Estuve aquí hace unos años, disputando una carrera. Conozco bien la pista, ya veremos cómo se nos da este fin de semana", empezó valorando el #10, protagonista de la rueda de prensa oficial de pilotos de este jueves.

En su primer gran premio como ídolo nacional, Moreira homenajeará al icono brasileño del motorsport por excelencia, el tricampeón del mundo de F1 Ayrton Senna, que precisamente da nombre a la pista de Goiania, como 'Autódromo Internacional Ayrton Senna'. Lo hará con un casco especial, con los colores de la bandera nacional, como el que portaba el histórico corredor.

"Para mí, Senna es un héroe. Y le he dedicado este casco para mi gran premio de casa. Es un casco clásico, en la parte superior tiene la cara de Senna. Es una dedicatoria, y es un honor para mí usarlo. Ayrton Senna, para mí y para Brasil, es un héroe. Él es quien abrió camino, fue a Europa, como yo también me he abierto mi camino. Y quiero seguir su estela, esa forma de hacer las cosas. Él ganó campeonatos en F1, yo estoy en MotoGP. Tenemos que ver si somos capaces de lograrlo", comentó.

Cuestionado sobre si pudiera preguntar a Senna y a otro ídolo brasileño como Pelé, a quien debe su dorsal, dijo: "Es difícil. Al final, creo que les pediría algunos consejos. Porque soy súper joven, diría que tengo toda la vida por delante para disfrutar, y supongo que les pediría esos consejos, que me pudieran aportar profesionalmente y también personalmente".

Y sobre objetivos realistas para el GP de Brasil, el vigente campeón de Moto2 no quiso lanzar las campanas al vuelo, por más que sepa lo que le gustaría de cara al domingo: "La verdad es que es difícil de decir, porque al final quiero ganar la carrera, pero no es un objetivo realista. Tenemos que tener los pies en el suelo, y continuar trabajando en la moto, en ir entendiéndola cada vez mejor. Porque al final tenemos toda la temporada para ir mejorando y para continuar trabajando. Tenemos que disfrutar del fin de semana. Será difícil, porque tendremos un poco más de presión sobre los hombros, pero debemos ceñirnos a disfrutar y finalizar bien".

"Al final, ver mi cara en los aeropuertos, en carteles, no es como tal presión, es maravilloso tener esta acogida en Brasil. Trataré de mantener muchísimo la calma. Para mí, esto no supone presión. Debemos concentrarnos en el fin de semana y olvidar el resto de factores", prosiguió, quitándose tensión.

Por último, valoró los cambios en Goiania: "El año pasado hicimos aquí un evento con Luca Marini y Franco Morbidelli, y la verdad es que han trabajado muchísimo en el circuito, han cambiado muchísimo. Parece una pista nueva, y tiene un aspecto fantástico. Ya veremos el asfalto, porque es nuevo, y al final es un circuito súper rápido. Tendremos 31 vueltas en carrera, así que será súper dura", remachó.