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MotoGP GP de Australia
Moreira: "Siempre estuve tranquilo, porque los resultados llegaron y mi trabajo estaba hecho"
Diogo Moreira se presentó en Phillip Island como integrante del equipo oficial de Honda para MotoGP 2027, tras confirmarse la noticia el pasado martes.
Oriol Puigdemont
Publicado: 22 oct 2026, 5:27
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Diogo Moreira, LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira correrá con el equipo oficial de Honda a partir de la temporada 2027 de MotoGP. Tras varios meses de decisión por parte de la casa del ala dorada, finalmente no habrá sorpresa y el resultado para el próximo curso será el que muchos esperaban desde hace semanas.
En la previa del Gran Premio de Australia, HRC anunció que sería el brasileño el que competirá al lado de Fabio Quartararo a partir de la próxima temporada. Moreira, actualmente en el LCR tras su primer año en la categoría reina, que está resultando bastante satisfactorio, fue elegido así sobre David Alonso, que subirá desde Moto2 para ocupar precisamente la plaza del #11 en la estructura de Lucio Cecchinello, junto a Johann Zarco.
De esta manera, el corredor americano afrontará el cambio de reglamento de MotoGP, con la llegada de las motos de 850cc y los neumáticos Pirelli, en uno de los asientos más codiciados de la parrilla, tras un debut positivo en el que es hasta la fecha el segundo piloto de Honda del Mundial, 15º con 74 puntos, a 34 de Luca Marini.
Así, tras confirmarse la noticia de su subida al equipo oficial, Moreira fue uno de los protagonistas de este jueves en Phillip Island. El campeón de Moto2 en 2025 compareció ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com, para abordar el movimiento, aunque de primeras quiso restarle importancia, dado que el cambio no se producirá hasta el próximo 1 de diciembre, en el test de postemporada de Valencia.
"El anuncio no cambia nada, porque tengo que terminar el año con LCR; no seré piloto oficial hasta el año que viene", empezó diciendo Moreira, antes de detallar el timing de la decisión: "Siempre estuve tranquilo, porque los resultados llegaron y mi trabajo estaba hecho. Luego, hablamos después de la carrera en Japón y me comunicaron la decisión. Estoy muy contento y orgulloso".
Diogo Moreira, LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Moreira explicó, al respecto de los tiempos adoptados por Honda, que fue el último en enterarse: "Fuimos los últimos en saber dónde iba a correr". Y, en cuanto al otro piloto con el que se ha jugado el puesto, David Alonso, bendijo su llegada al LCR comparando la situación del hispano-colombiano con la suya propia: "Yo creo que comenzar en MotoGP en este equipo era lo correcto [para él mismo], y a David Alonso creo que le pasará igual".
El americano reconoció después que, por más que vaya a ser piloto del equipo oficial, la preparación de todas formas iba a ser clave para una temporada con cambios tan importantes: "Para el año que viene, aunque no hubiera estado en el equipo oficial, tengo que estar preparado ya para las primeras carreras".
Por último, Moreira se prepara para ser el mejor debutante del año, puesto que se jugaba con Toprak Razgatlioglu, muy rezagado y que ya no correrá más en 2026 por lesión: "Ya fui novato del año en Moto3 y en Moto2, y ahora lo seré en MotoGP", cerró.
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