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Moreira y su brutal accidente en Portimao: "Creo que me he ganado un premio a la mejor volada del año"

Diogo Moreira sufrió uno de los accidentes más fuertes del año en MotoGP, al salir volando a altísima velocidad durante la Q1. El brasileño, que se levantó de manera increíble acto seguido, explica qué le pasó.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 21 nov 2026, 17:40

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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Diogo Moreira fue uno de los grandes protagonistas del sábado en Portimao, por más que la mayoría de las miradas apuntaran a Marc Márquez y sus opciones de décimo título, que finalmente se aplazaran al domingo. Y es que el brasileño heló la sangre de aficionados y periodistas por el accidente que sufrió durante la Q1 de la clasificación en Portugal.

Recuerda:

El corredor del equipo LCR sufrió una espectacular volada cuando lideraba la primera criba de la cronometrada, mientras las condiciones cambiaban rápidamente de mojado a seco. Moreira salió 'por orejas' y, tras unos segundos, impactó violentamente contra el asfalto. Fue en uno de los puntos más rápidos de la pista, la curva 15 que antecede a la bajada de la recta de meta. De hecho, desde el equipo de Cecchinello revelaron que la caída tuvo lugar a unos 210 kilómetros por hora, una salvajada.

Al término de la jornada, en un día en el que no pudo terminar la Sprint por un problema técnico en su Honda aún por determinar, Moreira explicó qué sintió en una caída tan fuerte y su estado físico y mental tras lo ocurrido.

"Creo que me he ganado un premio a la mejor volada del año. Está ahí ahí con la de Pecco Bagnaia en Qatar, pero la suya fue porque le tocaron. La mía ha sido porque... Bueno, yo qué sé por qué", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"No sé a qué velocidad iba, y la verdad es que tampoco lo quiero saber. He visto un poco las imágenes y no quiero verlas. Dentro de lo que cabe, estoy bien. O sea, sí que me duele todo el cuerpo, pero la curva 15 es un punto para hacerse daño, por cómo ha sido la volada. Pero bueno, la verdad que me encuentro bastante bien", siguió.

Preguntado sobre cómo hizo para levantarse como si nada tras la caída, el #11 contestó: "Cuando me he levantado sí que me dolía, me dolía todo, pero he pensado que, claro, si me quedaba en el suelo, me iban a llevar a la clínica, al médico. Entonces, me he dicho, 'yo me voy al box, y ya luego si tengo algo roto ya veré, ya'. Vi por la tele que iba primero y pensé que el Q2 tenía que hacerlo, sí o sí".

Posteriormente, sí reconoció que el dolor ha ido aumentando, y no poco, a medida que el cuerpo se le ha enfriado: "Ahora que estoy en frío, me duele todo. Me duele bastante el pie, la espalda, el cuello... Pero bueno, la verdad que en la Sprint me sentía muy bien, y creo yo que hubiera hecho una buena carrera. Con la lluvia, hubiera intentado hacer algo. Así que una pena que haya acabado el día así".

Cuestionado sobre si a los pilotos les da tiempo a pensar en algo desde el momento en que salen por orejas en un 'highside' hasta que aterrizan, reveló: "Mira, me ha dado tiempo de pensar de todo, porque he volado y digo, 'lo único que tengo que hacer es apretar, por si acaso'. Cuando estaba en el aire, estaba tardando y estaba contando los segundos. He contado tres o cuatro. Ha sido 'bonita', al menos"

"Pero no quiero otra caída. Llegué al box y dije, 'yo salgo para hacer dos vueltas'. Ya no quiero más. El doctor me ha visto bien, y en caliente notaba muy poco el cuerpo. Él ha visto que yo estaba bien, así que lo he probado para tener algún tiempo. En verdad no me apetecía salir, pero claro, yo tenía que hacer mi trabajo. Y bueno, al final ha salido bastante bien. He hecho una vuelta buena

Por último, sobre por qué tardó más de la cuenta en volver al box para la Q2, reveló: "Miraba la tele, y por el tiempo que quedaba no les daba tiempo a hacer más vueltas en la Q1. Entonces, estaba tranquilo, pero sí que es verdad que el que me llevaba en la moto, dio una vuelta que no tocaba y no había sitio para entrar. Entonces, hemos tenido que dar toda la vuelta de circuito, pero bueno. Le iba aguantando el casco. Digo, 'no quites las manos, a ver si me voy a caer otra vez'".

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