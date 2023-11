Di Giannantonio: "He intentado adelantar demasiado tarde"

Desde que su futuro en MotoGP no está para nada asegurado, y mientras sigue buscando algún acomodo en la categoría reina aunque sea de probador, lo cierto es que Fabio Di Giannantonio ha dado un gran paso adelante en cuanto a resultados. Lo demostró, por ejemplo, con su podio en la carrera larga de Australia, y lo volvió a hacer este sábado al ser segundo en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar.

El piloto italiano realizó una fantástica carrera aprovechando que salía delante, y tiró de buen ritmo para sobreponerse a Pecco Bagnaia, ganarle la partida a su compañero de equipo, Alex Márquez, y batir a Luca Marini para colocarse segundo, una vez que previamente había sido rebasado por Jorge Martín en su camino a la victoria. El italiano trató en la parte final de la prueba corta de batir al español, pero se tuvo que conformar con la segunda plaza.

Al término de la sprint, el piloto de Gresini Racing dijo sentirse contento por el resultado, un espaldarazo más de cara a su futuro inmediato en el Mundial, aunque también lamentó que no atacó tan pronto como podía en la batalla por la victoria con el candidato al título".

"Estoy muy contento con mi sprint", empezó Di Giannantonio, antes de recular. "Bueno, contento, porque al final he hecho una salida muy mala y tampoco se ha quitado el dispositivo de salida hasta casi medio giro de la primera vuelta. Estaba luchando con la rueda delantera, porque también estaba con la presión. Estaba luchando un poco con la moto, pero tenía el ritmo para adelantar".

"He intentado adelantar, pero creo que lo he intentado demasiado tarde. Sí lo hacía una o dos vueltas [antes] podía coger a Jorge, pero creo que he hecho una buena carrera. Lo he dado todo, y a ver si mañana podemos hacer algo mejor", siguió.

De cara a la prueba larga del domingo, Fabio tiene clara la estrategia: "Creo que mañana el que guarde más la goma tendrá más posibilidades de estar delante. Creo que la llave esta noche será trabajar para hacer una buena moto para guardar el neumático".

Finalmente, el #49 comentó el abrazo que se dio con Martín en el parque cerrado, después de que ambos confirmaran su presencia en el podio: "Estamos aquí, es un trabajo, pero lo disfruto mucho. Me encanta este mundo, este paddock. Cuando lo haces bien tienes que disfrutar un poquito. Somos chicos que hemos crecido todos juntos, y muchas veces ponemos a un lado las rivalidades", remachó.