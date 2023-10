Di Giannantonio: "No me imaginaba hacer una carrera tan buena"

Cuando en el arranque del Gran Premio de Indonesia de MotoGP se anunció finalmente que Marc Márquez iba a correr con el equipo Gresini Racing en 2024, hubo quienes pensaron que esa iba a ser la puntilla para Fabio Di Giannantonio, un piloto que hasta ese momento no había conseguido destacar en la categoría reina del Mundial. Sin embargo, aquello fue un antes y un después... para bien. Para muy bien.

El piloto italiano ya avisó del gran estado de forma que podía sacar a relucir en Mandalika con una cuarta posición el domingo, y lo ratificó este sábado en la carrera larga de Australia con una tercera posición, que supuso su primer podio en MotoGP.

'Diggia' se puso delante desde el principio de la carrera, por delante de Pecco Bagnaia, y por momentos llegó a amenazar el liderato de Jorge Martín. Una vez que el español se quedó sin el neumático blando, el de Gresini supo pescar en río revuelto para sacar esa tercera plaza, un espaldarazo más en su búsqueda de un nuevo equipo que le acoja tras salir de la estructura de Nadia Padovani.

Tras la carrera, Fabio no pudo ocultar su felicidad, como es lógico. Y, sobre todo, porque según sus palabras no esperaba hacer una carrera tan notable en Phillip Island: "Lo he dado todo. La verdad es que lo he dado todo, todo, todo, todo, todo", empezó diciendo.

"Me he encontrado muy bien con la moto todo el finde, y sabía que tenía un buen ritmo para la carrera, pero no me imaginaba hacer una tan buena. He hecho una salida de locos, ya estaba delante y tenía ritmo. Así que he dicho 'vale, lo intentamos', y a ver cómo va la goma trasera. Al final de carrera era como [hacer] surf", siguió.

"Pero estaba disfrutando muchísimo, luchando con los mejores. He intentado ser inteligente, para gestionar un poco para la última vuelta, y luego [ha sido] el instinto y hemos conseguido hacer este podio. Es un momento increíble para nosotros", comentó posteriormente.

Sobre si el resultado le ayudaría a encontrar un nuevo equipo, el #49 fue claro: "Sí, pero sigo sin empleo. Es todo personal. Siempre he dicho que estoy aquí porque quiero hacer esto y quiero ser lo mejor que pueda. Estoy trabajando muy duro. Luego, a ver qué pasará", finalizó.