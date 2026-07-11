Di Giannantonio: "Márquez al principio podía ir más rápido, estaba controlando"

Fabio Di Giannantonio sigue acumulando buenos resultados en esta temporada 2026 de MotoGP. En un Gran Premio de Alemania en el que Ducati parece tener claramente más que Aprilia, la casa de Borgo Panigale ha cosechado este sábado en la sprint un triplete en el podio, con Marc Márquez como vencedor, delante de su hermano Alex y del corredor italiano.

La carrera: MotoGP Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

El del VR46 partía desde la primera fila de la parrilla, tercero, para la prueba corta de este sábado en Sachsenring. Pero mientras Marc y Alex Márquez sí pudieron mantener su primera y segunda plaza en la arrancada, el romano se vio superado por Ai Ogura en los metros iniciales.

'Diggia' no quiso dar el puesto por perdido, y superó al japonés aún durante la primera vuelta. Después, pareció quedar algo atrás respecto a los hermanos Márquez, pero en los últimos giros fue ganando ritmo. De hecho, en las últimas vueltas, llegó a alcanzar a Alex, pero el #73 se mantuvo delante pese a que el transalpino tuvo alguna oportunidad de meterle la moto.

"Creo que he hecho una buena salida, estoy contento por eso. Sí que es verdad que en la primera curva me ha pasado Ai Ogura, por dentro, pero también ha estado bien que le he vuelto a adelantar en la primera vuelta", empezó resumiendo Di Giannantonio en DAZN.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

El #49 reconoció que pudo pasar a Alex Márquez, pero que no se atrevió del todo: "Luego, he intentado solamente mantener la goma trasera en buenas condiciones, para el final. Y creo que tenía algo más que Alex Márquez, pero aquí, cuando te pones detrás de otro piloto, si el de delante es súper lento, que no es el caso, es un decir, es muy difícil adelantar. Así que era demasiado arriesgado pasarle en las dos últimas vueltas. Pero he quedado tercero, y está súper bien".

"He tenido una oportunidad para adelantarle, pero no lo he hecho, no he estado listo para hacerlo. Pero, como he dicho, también era muy arriesgado. Igualmente, hay que pensar en los puntos. Cuando no puedes quedar primero o segundo, tienes que pensar en ser tercero, cuarto o quinto, y es lo que he hecho", siguió.

Tras ganar, Marc Márquez dijo que había estado incómodo durante toda la sprint, y que si no mejora para la carrera larga quedará tercero. Cuestionado sobre esto, Di Giannantonio no compró dicha afirmación: "Yo creo que Marc es el favorito aquí. Está como siempre, pilotando de una manera increíble, yendo súper rápido en las curvas de izquierda. Y también creo que al principio podía ir más rápido hoy, he visto que estaba controlando. Pero es normal también. Mañana intentaremos estar lo más cerca que podamos, y a intentarlo si tenemos una oportunidad. Pero con atención, porque las Aprilia estarán ahí. Una pena que no esté Marco Bezzecchi, pero las otras tres estarán", cerró.