Di Giannantonio: "No ha sido fácil pero irme a KTM es la mejor decisión, quiero otro desafío"

Fabio Di Giannantonio también tiene ya su futuro resuelto en el Mundial de MotoGP. Tras desbloquearse ya la situación entre campeonato y fabricantes, a raíz de la firma del Pacto de la Concordia que les unirá desde 2027 hasta 2031, los anuncios ya adelantados del mercado de fichajes van confirmándose poco a poco. Y KTM ha sido la única marca en detallar sus planes para el próximo curso.

Hace unos días, se confirmó que la casa de Mattighofen contará en las filas de su equipo oficial con Fabio Di Giannantonio y con Alex Márquez, para sustituir a Pedro Acosta, camino de Ducati, y a Brad Binder. Previamente, tanto italiano como español se habían despedido ya del VR46 y de Gresini, sus equipos satélite hasta finales de la presente temporada.

Este jueves, Di Giannantonio ha sido uno de los protagonistas de la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Alemania, que se disputa este fin de semana en Sachsenring. Abordando su movimiento, el transalpino indicó que no ha sido una decisión fácil dejar la estructura de Valentino Rossi, que le salvó de quedarse sin sitio en la parrilla de MotoGP, y con quien ha construido una familia por más que no pertenezca a la Riders Academy del nueve veces campeón del mundo.

"No ha sido fácil tomar la decisión de marcharme del VR46, porque cuando generas esta suerte de familia y conexión tan cercana con todas estas personas, es difícil pensar en que vas a tener que dejar atrás los momentos que pasas con ellos en el garaje", empezó diciendo.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pero he tenido que pensar en mí mismo. Creo que en este momento irme a KTM era la mejor decisión. Tendré 28 años el año que viene, llevo 5 temporadas en MotoGP, así que creo que era el momento adecuado de encontrar otro desafío, y de poder encabezar un equipo de fábrica".

Así, el romano da el salto en uno de sus mejores momentos, cuando incluso se puede pensar en el título de MotoGP. Aunque su jefe, Pablo Nieto, llama a la calma, el romano es más optimista viéndose tercero de la general, a 16 puntos de Jorge Martín.

Cuestionado sobre si hay que cambiar de mentalidad y pensar en el título, Di Giannantonio contestó: "Creo que estamos viviendo un gran momento. Un momento de auge, con grandes prestaciones, mucha velocidad, gran rendimiento... Nos estamos batiendo con los mejores de la parrilla, para estar ahí, en la pomada. Y bueno, estamos a mitad del campeonato, así que tenemos mucho camino por delante. Nos ceñimos a celebrar cada momento, y tratamos de estudiar, analizar dónde podemos mejorar, e intentamos hacerlo".