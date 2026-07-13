Di Giannantonio: "Es mi primer error del año pero tenía que pasar; vamos al límite y es normal"

Fabio Di Giannantonio no pudo completar este pasado domingo en Sachsenring la actuación que deseaba. En la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP, el piloto italiano fue uno de los hombres de Ducati que pudo estar delante, al terminar tercero y cerca de los hermanos Márquez, es decir, de la pelea por la victoria. Pero la jornada dominical acabó siendo la peor para él en lo que llevamos de 2026.

El corredor del VR46 arrancó la jornada con una aparatosa caída en el Warm Up. Afortunadamente no sufrió daños físicos, pero fue el típico accidente que nadie quiere tener, por la pérdida de sensaciones que supone antes de la carrera. El romano quería afrontar el principio de la carrera larga sin tomar demasiados riesgos, para quitarse de encima lo que había pasado por la mañana.

Pero su actuación duró poco, al irse al suelo en la cuarta vuelta de la prueba larga, cuando rodaba quinto al haber sido sobrepasado por los hombres de Trackhouse. Así, Di Giannantonio, que aún no había fallado en domingo, completó su peor jornada dominical del curso, justo cuando podía completar una gran actuación de cara a la general aprovechando que estaba mejor que Jorge Martín y la ausencia de Marco Bezzecchi.

Tras la carrera, Di Giannantonio explicó en DAZN cómo se encontraba tras el incidente: "Estoy rígido. Especialmente por el cuello. Pero no quiero llorar. Es parte del juego y estoy bien. También porque, cuando he salido a la carrera, he pensado en que tenía que estar al 100 por 100 mentalmente. Así que estoy bien, tengo tiempo para recuperarme de los golpes".

Cuestionado sobre si esa rigidez del cuello tras la caída del Warm Up influyó en la caída de la carrera, contestó: "No, creo que en la caída no. Seguramente he empezado la carrera con un planteamiento diferente, porque me encontraba rígido. Pensaba que tenía que tener en las primeras vueltas un poquito de relax, y luego construir la carrera".

"Pero sabía también que tenía un bien ritmo, así que me veía bien. Pero no he podido mostrar mi potencial. Es mi primer error de la temporada, estadísticamente tiene que pasar. Así que está bien", siguió.

De esta manera, 'Diggia' se convirtió en otro candidato al título que falla en este 2026. Para el #49, es algo normal por el exigente formato de la categoría reina en estos momentos: "Al final, hacemos demasiado, con entrenamientos libres, clasificaciones, 44 carreras... Y siempre vas al límite con este formato, así que creo que al final es normal cometer errores".

Por último, preguntado sobre si se imaginaba irse al parón veraniego peleando por el título (quinto con 184 puntos, a 24 del líder), Di Giannantonio contestó: "Sinceramente, estoy orgulloso de mi equipo y de mí mismo. Porque hemos trabajado muchísimo este invierno para intentar estar en la posición en la que estamos. Seguramente, al principio de año, habría firmado estar aquí, hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Con esta caída habremos bajado posiciones en la general, pero en cuanto a puntos estamos ahí. De momento, sí, podemos decir que podríamos haberlo hecho algo mejor, pero estoy súper orgulloso de nosotros".