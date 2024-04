Pedrosa: "No sabía en qué posición estaba; me estoy haciendo mayor"

Dani Pedrosa no estaba del todo cómodo en Jerez. Tras no pasar a la Q2 de forma directa por un mal viernes, en el que se cayó con la KTM que más le gustaba para tener que buscar el tiempo, y no encontrarlo, con una segunda moto que no le ofrecía tantas buenas sensaciones, este sábado arrancó con una 16ª posición en la parrilla de salida, al tener que hacer frente a una pista mojada por la lluvia que había caído durante la noche.

Pero todo cambió en la carrera al sprint. En una prueba de auténtica supervivencia, con hasta 15 caídas contabilizadas, el de Castellar del Vallés resistió en su RC16 para verse en cuarta posición en los últimos compases, y cruzar la línea de meta a apenas 50 milésimas de Fabio Quartararo, tercero. Sin embargo, el galo posteriormente fue sancionado con ocho segundos extra por no respetar la norma de presiones mínimas de neumáticos, lo que dio a Pedrosa su primer podio desde su victoria en Valencia 2017, cuando aún era piloto a tiempo completo.

Antes de saber incluso que sería tercero, el #26 analizó el fin de semana hasta el momento, empezando por los problemas en clasificación: "En la cronometrada no pude ir mejor, y comenzar tan atrás nunca es bueno. El circuito estaba medio húmedo en según qué puntos, que si pisabas podías irte al suelo".

Con el caos de las caídas en la carrera, a Pedrosa le costó identificar su posición, tanto que no sabía que estaba peleando por el podio: "Tras las dos primeras vueltas me coloqué detrás de Fabio y quise adelantarle, pero las caídas se acumularon delante de mí. Primero dos pilotos, luego tres. No sabía en qué posición estaba, de modo que en la última vuelta no sabía que estábamos tercero y cuarto. De hecho, pensaba que estábamos el quinto y el sexto".

"Al volver al taller me dijeron que acababa de perder el podio por muy poco. En la recta de meta no veía la pizarra porque estaba intentando adelantar a Fabio. Puede que me esté haciendo mayor y por eso no viera la pizarra; puede que me tenga que revisar la vista", añadió posteriormente, bromeando y haciendo referencia a la edad.

"Hice una carrera inteligente. Cuando la pista está así, siempre es peligroso. Tienes que estar muy concentrado porque, en este tipo de carreras, al mínimo error estás fuera. No he disfrutado demasiado, pero cuando te ves recuperando posiciones la sensación es mejor que cuando ocurre lo contrario", finalizó Pedrosa.