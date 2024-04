Pedrosa: “Al menos me entretuve viendo a Marc y a Pecco mientras me curaban”

Dani Pedrosa no pudo completar rematar la faena este domingo en el Circuito de Jerez. El piloto de Castellar del Vallés logró enderezar el fin de semana con un inesperado podio en la carrera al sprint del Gran Premio de España de MotoGP, pero la carrera larga volvió a ser un revés para él, en su primera participación como wildcard en 2024.

El español opositaba al Top 10 con la KTM, pero acabó yéndose al suelo en la primera parte de la carrera, en la vuelta 4. Tras ello, no pudo volver a pista. En lo referente a lo ocurrido, la parte negativa es que Pedrosa no supo exactamente por qué se cayó, haciendo referencia a que probablemente fuera por los parches de humedad, que tanto están complicando a los pilotos de la categoría reina desde la lluvia del sábado por la mañana.

"No sé por qué me caí", empezó diciendo el #26, que a pesar de todo agradeció el apoyo a los múltiples fans, casi 300.000, que se congregaron en la pista durante todo el fin de semana: "Debe de haber sido por las humedades, porque estaba intentando coger tacto. Debo de haber pasado por el punto crítico. Estoy contento con el día de ayer y con el calor de la afición".

"Mi objetivo era el top ten, y cuando me caí iba el undécimo creo. Estoy bien, aunque con un golpe fuerte en los dos codos", comentó posteriormente sobre su estado físico, afortunadamente sin lamentar nada grave.

Con ello, Pedrosa quedó obligado a ver los toros desde la barrera, especialmente la fantástica batalla por la victoria en los giros finales entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Al veterano piloto de la casa de Mattighofen le entretuvo: "Me estaban curando cuando se han jugado la victoria Pecco y Marc. Al menos me he entretenido. Ha sido interesante ver cómo reaccionaban Marc y Pecco tras la caída de Jorge Martín. Pecco ha dejado clavado a Marc con esa vuelta rápida", detalló sobre el duelo.

Lo siguiente para KTM y para el resto de equipos será el test posterior al gran premio, este lunes, donde no estará el tricampeón: "Yo mañana no entrenaré, lo hará Pol Espargaró". Y lo siguiente para Pedrosa no se sabe, pero estaría contento si esta fuera su última carrera, por una pista que le ha demostrado tanto cariño, y donde lo ha hecho tan bien: "Si esta fuera mi última carrera estaría contento por haber sido en Jerez", remachó.