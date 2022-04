Mir: "Estamos mejor que en 2020, cuando gané el título"

Cargar el reproductor de audio

Austin.- El mallorquín figura el cuarto en la tabla general, a 16 puntos del líder, Enea Bastianini, y a diez de Alex Rins (segundo), su compañero de equipo en Suzuki, que en Texas dio un recital hasta cruzar la meta el segundo.

Mir sigue en busca de su primer podio de la temporada pero no desespera, convencido como está de que sus opciones incrementarán a partir de la próxima cita del calendario, en Portimao, y cuando el certamen se establezca en Europa.

La pareja de Suzuki ha sido la más consistente en los cuatro grandes premios celebrados hasta la fecha, por más que las victorias se las han repartido Ducati (dos), KTM (una) y Aprilia (una).

El contrato de Palma, en pleno periodo de negociaciones con Suzuki para emplear el contrato que expira a final de este curso, es consciente de que la regularidad será un aspecto capital en un ejercicio muy marcado por la inestabilidad, con unas hechuras muy parecidas al que terminó ganando hace dos años.

Al mismo tiempo, el #36 no tiene dudas de que el campeón deberá imponerse varias veces.

"Creo que estamos mejor que en 2020, cuando gané el título. Entonces, dando el 100% logré vencer en Valencia. El año pasado, dando también el 100%, no lo conseguí y finalicé el tercero el Mundial. Para llevarse el título es importante la consistencia, pero a hay que ganar carreras y en eso siempre llegamos un poco tarde", argumentó Mir.

"Si tenemos en cuenta que este circuito es tan particular y que no me gusta, estoy satisfecho con la cuarta plaza. No disfruto en esta pista, y cuando no disfrutas, te dejas algo. Terminar el cuarto en Austin significa que estamos dando pasos adelante", resumió el de Suzuki, tras una carrera en la que pudo llevar a cabo varios adelantamientos, algo que, en 2021, por la falta de pegada de la GSX-RR, estaba fuera de su alcance.

"Creo que en Europa haremos el clic que nos falta en estos momentos. Desde Qatar hasta ahora me siento mucho mejor. Ahora estamos empezando a correr como en 2020, yendo de menos a más, y a sacar el mayor rendimiento de la moto. Si seguimos centrados y logramos hacer ese clic, lucharemos por buenas posiciones a final de año", anticipó Mir, que no vive ajeno al brutal inicio de temporada que hasta ahora ha interpretado su vecino de taller.

"Yo intento hacer mi campeonato, sin mirar a mi compañero. Alex ha hecho un arranque muy fuerte, se le nota con mucha energía. Es importante tener un compañero de equipo que tire porque así los dos damos más", cerró el balear.