Binder, podio en Valencia en una carrera que empezó "inseguro"

Brad Binder consiguió este sábado en el Gran Premio de Valencia de MotoGP su séptimo podio en una carrera al sprint. El piloto sudafricano hizo valer su buen ritmo y el nivel de la KTM mostrado durante los entrenamientos y, aprovechando su buena posición de parrilla, estuvo en el grupo de cabeza durante toda la prueba.

El #33 pasó luego a liderar la carrera una vez que rebasó a Maverick Viñales. Se las quería prometer felices para la segunda mitad, pero había que contar con Jorge Martín, que necesitaba la victoria para mantener vivas sus opciones de título. El madrileño no perdonó y consiguió superar al de Potchefstroom, que se tuvo que conformar con la segunda plaza.

Al término de la carrera, Binder explicó en DAZN que había luchado por ganar pero que, pese a no hacerlo, la consideraba "buena". Sin embargo, también explicó que un susto hizo que empezara más comedido, incluso "inseguro", para después ir poniéndose a tono con el paso de las vueltas.

"Ha sido una carrera buena para mí. He luchado fuerte desde el principio hasta el final", comenzó. "Ha sido una locura también, casi me caigo ya en la parrilla porque se me ha cerrado [la moto] de delante, y a partir de entonces estaba un poco como inseguro. Empecé a estar en una burbuja, pero pude adelantar rápido a los demás y traté de apretar los dientes y desaparecer, pero Jorge me adelantó. Traté de engancharme a él, de estar pegado para hacer el movimiento [adelantarle] pero no pude".

Una de las grandes cuestiones era cómo lucharía Binder con Martín, dada la condición de candidato al título de San Sebastián de los Reyes. El de KTM confirmó que se anduvo con más cuidado: "Sin duda, no quieres hacer algo que vaya a cambiar ningún resultado, pero al final es la competición. Si tratas de hacer un adelantamiento tratas de hacerlo más limpio".

Por último, Binder explicó que buscará la victoria este domingo, algo que aún no ha conseguido en carrera larga en este 2023: "Igual que todos los fines de semana, lo intentaremos. Si sale, bien, y si no lo volveremos a intentar el año que viene. Pero me siento bien y creo que lo podemos conseguir".