Binder: "La KTM de 2024 ha mejorado en todas las áreas respecto al año pasado"

Decir que una buena carrera de Brad Binder con la KTM es una sorpresa sería falso, pero el doble podio con dos segundos puestos, sobre todo el domingo por delante de Jorge Martín, ganador el día anterior, fue sin duda un resultado que no estaba en las quinielas previas.

"Nos ha ido muy bien en Qatar, fue fantástico arrancar con dos podios, es muy emocionante llegar a Portimao, es donde el año pasado comenzamos a hacer nuestra base y ver dónde empezamos y hasta donde llegamos, es increíble".

Una posible ventaja en Qatar fue el test previo de pretemporada, pero ahora se llega a un circuito en el que, desde hace un año, no se compite. "Es un circuito de locos, con subidas, bajas, necesitas hacer una moto especifica para este circuito, el año pasado Jack Miller fue muy rápido aquí, así que la moto puede ir bien", presagia.

Para Binder este arranque de temporada está siendo excelente. "En términos generales todo esta funcionando bien, en Qatar lo cuadramos todo desde el FP1, me sentí muy cómodo, esto no te exime de los problemas, pero me vi capaz de luchar, tuvimos una buena salida, la moto va mejor en todas las áreas, ha mejorado en todo. El año pasado Qatar no nos fue bien y este año hemos podido luchar delante, así que en Portimao, que es un circuito que se le da mejor a nuestra moto, tengo ganas de ver qué somos capaces de hacer".

También le preguntaron por Aleix Espargaró y la Aprilia, y si los ve en la pelea. "En la carrera Sprint me dio caza muy rápido, le esperaba en la carrera larga. La Aprilia en algunos circuitos me parece una moto muy rápida, habrá que ir viendo la evolución de la moto durante la temporada".

Entrando a valorar el circuito de este fin de semana, Binder es un enamorado de su trazado. "Este circuito es un lugar donde te sientes bien y donde tienes grandes sensaciones con la moto, es muy divertido. Pero cuando no te salen las cosas es difícil, complicado. Cuando van las cosas bien es un trazado fantástico".

Desde fuera Binder parece un chico que nunca se queja y siempre está conforme. "Yo soy positivo, pero si preguntas a los de mi box te van a decir otra cosa muy distinta. Tengo una naturaleza muy positiva, no me gusta ir de quejumbroso, pero tengo que reconocer que cuando tengo que hacerlo me quejo mucho a mi equipo", dijo entre risas.

En Qatar, Bagnaia se mostró muy agresivo en la carrera del domingo, y eso fue clave. "Yo hace tiempo que no gano una carrera, pero sin duda parece que funciona, siempre es fantástico ponerte delante al principio, evitas que se sobrecaliente el neumático y puedes imponer el ritmo, pero no es fácil ponerse primero y gestionarlo durante tantas vueltas, pero parece que funciona, sin duda".

Con dos años más de contrato firmados hasta final de 2026, Binder afronta desde ese aspecto la temporada con absoluta calma. "Tanto KTM como yo teníamos claro que queríamos seguir juntos y cuando hablamos de ampliar el contrato estábamos muy contentos de hacerlo, casi llevo 10 años en la casa KTM, estoy muy contento y tenemos los mismos objetivos".