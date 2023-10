Bezzecchi: "El champagne es un muy buen calmante"

Marco Bezzecchi fue, sin duda, uno de los grandes protagonistas de este viernes en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP. Tan solo cinco días después de operarse de la fractura de clavícula que sufrió entrenando con Valentino Rossi, el piloto italiano se presentó en el circuito de Mandalika, donde llegó en la noche del jueves al viernes, forzando para estar allí en su condición de tercer clasificado de la general de pilotos.

Y lo cierto es que la jugada no le salió nada mal. El del Mooney VR46 recibió el 'apto' de los servicios médicos del campeonato, salió a pista y destacó. Tras ser quinto en los Libres 1, con un 1:32.552 a 7 décimas del mejor registro de Jorge Martín, fue posteriormente tercero en la Práctica, bajando el tiempo hasta el 1:30.644, a menos de dos décimas del crono con el que Aleix Espargaró lideró la sesión.

Así, Bezzecchi aseguró un pase directo de mucho mérito a la segunda criba de la cronometrada. Tras los dos ensayos libres, el transalpino comentó sus sensaciones, admitiendo su dolor, aunque también que en las últimas horas se ha encontrado mejor que en los días previos a llegar a Indonesia.

"No ha sido una semana fácil", empezó diciendo 'Bez'. "Esta mañana llegué y no me sentí tan mal cuando me subí a la moto. Las últimas 24 horas fueron las más fáciles de todas. El dolor está allí. Me esperaba un poco más, pero simplemente porque me preparé para lo peor. Me afecta especialmente en cada frenada. Esta tarde [en la Práctica] comencé poco a poco, incrementando el ritmo con el paso de las vueltas. Solo tomo riesgos donde es necesario", detalló.

Bezzecchi, que admitió que el hombro se le hinchó a causa del vuelo, espera un sábado más difícil: "Mañana será más duro, y por la mañana tendré que contemporizar un poco mi fuerza, tanto en la cronometrada como en la carrera al sprint. Para el domingo, espero que la adrenalina y el espíritu de la carrera me ayude. Hoy tomé algún calmante, pero nada muy fuerte. No me gustan mucho, pero dependerá del dolor".

Además, el #72, que reconoció que el champagne que se otorga a los ganadores es un "muy buen calmante", explicó que, en la caída que sufrió en los Libres 1, sufrió un daño en el glúteo por no agravar su caída. "En el accidente de esta mañana, me quemé el culo para tratar de no tocar con los brazos en el suelo".

También detalló todo el proceso de recuperación: "Cuando volví a casa después de la operación me encontraba fatal, y pensaba que me saltaría esta carrera y viajaría a Phillip Island. El lunes trabajé con mis fisioterapeutas, y el martes me levanté muchísimo mejor. Me veía mejor, me sentía mejor y movía mucho más el brazo sin tanto esfuerzo. Me probé en el gimnasio y tomé la decisión por la noche. No fue fácil convencer a todo el mundo, especialmente a mi madre".

Por último, Bezzecchi analizó su decisión y su actual situación en el campeonato desde el punto de vista de su maestro: "Valentino, al principio era más conservador que yo, pero después vio que era factible. Él es piloto", remachó un Marco que quiere aferrarse a la lucha por el título.