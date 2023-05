Bezzecchi: "Lo único distinto respecto al sábado fue la salida"

Parecía que Marco Bezzecchi se había desdibujado algo después del Gran Premio de Argentina, donde consiguió su primera victoria en MotoGP. El italiano, que salió líder del Mundial de Termas de Río Hondo, no cuadró actuaciones tan redondas en Austin y especialmente en Jerez, pero pudo dar un golpe en la mesa este domingo en el Gran Premio de Francia, quinta prueba de la temporada.

El piloto del Mooney VR46 mostró un buen ritmo durante los entrenamientos del viernes, pero el sábado en la carrera al sprint no fue capaz de mostrarlo, ya que se quedo encerrado en el grupo por una mala salida. En la carrera larga, sin embargo, sí que pudo hacer una buena salida, alejarse de líos y empezar a enseñarlo.

El transalpino se aprovechó de incidentes como el de Pecco Bagnaia con Maverick Viñales y quedó en el grupo delantero. Allí tuvo su único incidente, con Marc Márquez. Se fue largo en una curva y expulsó de pista al ocho veces campeón del mundo, por lo que fue penalizado con perder una posición. Pero eso poco importó a Bezzecchi, que estaba segundo en ese momento.

Bajó a la tercera posición, pero no tardó en adelantar a Jorge Martín y a Jack Miller para ponerse primero, desde donde se escapó para ganar con bastante solvencia. Un triunfo que le reengancha a la lucha por el título, quedando segundo a un punto de Bagnaia. Tras la carrera, Bezzecchi reconoció que la clave fue la salida.

"Estoy contento porque ayer podría haber ido mejor, pero no conseguí ser rápido. Lo compliqué todo porque no pude hacer una buena salida, pero hoy sí que lo conseguí, y estaba ya delante, entre los cuatro o cinco primeros. Después he visto que iba bien y he tratado avanzar y remontar. Me he visto con buen ritmo y poco a poco he podido ir hacia delante", dijo el pupilo de Valentino Rossi.

"Lo único distinto con respecto a ayer fue la salida. Detrás puedes hacer una vuelta rápida, pero tienes que adelantar o te ves inmerso en peleas, y pierdes tiempo. Pero hoy he podido estar fuera del lío desde el comienzo y no he forzado demasiado, porque no quería desgastar demasiado la goma delantera. Pero después, cuando he visto que tenía la ventaja, he intentado escaparme, y lo he hecho", finalizó.