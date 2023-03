Bezzecchi: "Mi objetivo en MotoGP 2023 es luchar por mi primera victoria"

Cargar el reproductor de audio

Marco Bezzecchi no ha podido empezar mejor la temporada 2023 de MotoGP. El piloto del Mooney VR46 consiguió en el gran premio inicial de esta campaña, celebrado el pasado fin de semana en Portimao, su segundo podio en la categoría reina, un meritorio tercer puesto que se suma a la segunda posición que consiguió en Assen el año pasado.

Así, el italiano llega más que contento a Termas de Río Hondo, donde desde este viernes se disputa el Gran Premio de Argentina. El #12 tiene ganas de continuar con la buena racha y seguir alcanzando grandes resultados con la Ducati, la moto que se ha confirmado como el objetivo a batir no solo en la pretemporada, sino también en la primera carrera del año.

Sin embargo, Bezzecchi también quiere mantener los pies en el suelo, sabedor de que aún está adaptándose a MotoGP. Así lo explicó en la rueda de prensa de pilotos de este jueves: "El GP de Portugal fue fantástico, la verdad. El sábado no pude hacer una buena carrera al sprint porque cometí un error, pero pese a eso recuperé bastante bien con el rendimiento el domingo", dijo.

"No quiero lanzarme a pensar que podré luchar por podios cada fin de semana, porque aún estoy en un proceso de aprendizaje. Espero que termine pronto. Trataremos de ser competitivos, estamos trabajando bien con el equipo y con el personal de Ducati, así que vamos a continuar con esta racha", añadió el piloto nacido en Rimini.

Preguntado por sus expectativas para 2023 Bezzecchi no pudo ser más claro: quiere dar un paso más y alcanzar el triunfo. "Mi primer y único objetivo es tratar de luchar por mi primera victoria. Es mi gran sueño. No quiero ejercerme una presión adicional, pero creo que es algo que podemos lograr. No sé cuándo, pero espero que pronto. Si continuamos trabajando así, será la clave para obtener buenos resultados", continuó.

Por último, Bezzecchi también fue preguntado por la polémica de las sanciones en Portimao y las decisiones de los comisarios, en un día en el que la FIM confirmó que será su Corte de apelación quien valore el recurso de Honda a la sanción de Marc Márquez tras ser desestimado por los comisarios. El transalpino lamentó que el Mundial no tenga una idea más clara al respecto de las acciones más controvertidas.

"Es muy complicado regular situaciones tan difíciles y diferentes como los adelantamientos, y en particular los toques, porque pueden ocurrir muchas cosas. Sería fantástico tener las ideas más claras al respecto, pero también entiendo que el trabajo que están haciendo los comisarios es muy difícil. Tenemos la Comisión de Seguridad para tratar de debatir de manera conjunta y encontrar una solución, queremos aclararlo todo y mejorarlo", finalizó.