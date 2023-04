Bezzecchi: "Es fantástico tener a Rossi en Jerez, nos puede ayudar"

Marco Bezzecchi sigue de dulce en esta temporada 2023. El piloto italiano consiguió levantar el domingo del Gran Premio de las Américas de Austin un fin de semana que se le estaba complicando y salvó una sexta posición que, unida al 0 de Pecco Bagnaia por su caída cuando lideraba la carrera, le dio algo más de margen como líder del Mundial, puesto que tras la carrera al sprint del sábado solo tenía un margen de un punto.

El italiano llega a Jerez con un colchón de 11 puntos, dispuesto a seguir dando guerra después de esos altibajos en Estados Unidos. En la rueda de prensa oficial de pilotos de este jueves en Jerez, que abrió el Gran Premio de España, Bezzecchi destacó esa reacción en la última carrera.

"En Austin no fue un fin de semana fácil", dijo. "Tuve algunos problemas el viernes, luego no pasé a la Q2... Pero fui capaz de recuperarme y llevarme a caso un buen resultado. No fue la mejor carrera, pero tampoco la peor. Aunque me costó saqué bastantes puntos. Era importante hacerlo mejor que en 2022 y lo logré".

Así, Bezzecchi afronta un nuevo reto en una pista que conoce y que le gusta, aunque tendrá su parte de incógnita: "No sé qué cabe esperar aquí. Es un circuito fantástico, que me gusta mucho. El ambiente y el clima son muy buenos y tengo ganas de pilotar la Ducati aquí, que aún no la he probado en este circuito. He estudiado muchísimo las vueltas de Pecco del año pasado, y del resto de pilotos de Ducati", añadió.

El transalpino también comentó el buen ambiente del Team VR46, que este año acumula hasta cinco podios entre el propio Bezzecchi y Luca Marini: "El equipo está trabajando muy bien. Todo el mundo es fantástico y nos llevamos muy bien. Por el momento todo es muy bueno. Mi equipo está dedicando muchísimo esfuerzo en todo lo que hacen, y también Valentino Rossi desde casa, Uccio y todos los miembros del VR46. Estamos en una racha positiva y esperamos continuar así", continuó.

Posteriormente, habló sobre el patrón del equipo. Y es que, tras disputar la primera ronda del GT World Challenge en Imola, el nueve veces campeón del mundo estará este fin de semana en el circuito andaluz: "Es fantástico tenerle aquí, de vuelta en las carreras. Puede ayudar de múltiples maneras. Es difícil decirlo antes de empezar a pilotar, pero él cuenta con muchísima experiencia. Solo con mirarnos en la pista ya sabe si vamos bien o no, y nos puede aportar muchísimos consejos a nivel de pilotaje o sobre cómo afrontar cada sesión", valoró.

Por último, el líder del Mundial opinó sobre una de las noticias de la semana, que el control efectivo de la presión de los neumáticos seguirá en modo de prueba hasta Mugello: "Me gustaría que esta norma no se llegase a aplicar en el campeonato, porque es demasiado peligrosa. Aquí por ejemplo podemos tener algunos problemas con estas temperaturas", finalizó.