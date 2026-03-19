Bezzecchi se quita favoritismo en Brasil: "No tengo ni idea de qué esperar"

Marco Bezzecchi se ha quitado de encima el favoritismo que puedan poner sobre sus hombros en las primeras declaraciones que ha hecho en Goiania, la nueva pista que se incorpora al calendario de MotoGP, en el regreso del Gran Premio de Brasil tras 22 años de ausencia. El piloto italiano falló en la primera sprint del curso, en Buriram, pero reafirmó su magnífico nivel y el de Aprilia en la carrera larga del domingo, donde arrasó sin oposición de nadie.

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En Chang, Michelin llevó unos neumáticos especiales, con carcasa reforzada, que parecen irle de perlas a la RS-GP, como se vio ya Tailandia, pero también en otros lugares. Son las mismas gomas que se llevarán a Goiania, pista ausente desde finales de los 80, que se ha reformado para la ocasión, y donde se esperan unas condiciones durísimas para los neumáticos, por sus características asimétricas (es mayormente de derechas y durante 50 segundos no se gira a la izquierda) y de calor que pueden alcanzar las gomas.

Así, en un trazado nuevo, aunque muchos ojos estarán puestos en Marc Márquez, también lo estarán en el corredor de Rimini. Sin embargo, el transalpino ha optado por ir con perfil bajo y mantener las expectativas bajo control, por más que ya sea consciente del potencial que tiene junto a su actual moto. "El circuito de Goiania se ve muy bien, y muy rápido. Es muy chulo. La pintura en torno a la pista también es muy bonita. Estoy muy contento de estar aquí, me da muy buenas vibras y la verdad es que tengo muchas ganas de pilotar aquí con la MotoGP", empezó valorando en la rueda de prensa previa de pilotos.

Cuestionado sobre hasta qué punto es importante empezar el año en este estado de forma, comentó: "Era súper importante. Por supuesto, en Tailandia conseguimos trazar un grandísimo fin de semana. Pero cometí un error en la sprint, con lo cual no fue lo suficientemente bueno. En cualquier caso, no me puedo quejar de cómo discurrió la carrera del domingo, porque tenía unas sensaciones increíbles con la Aprilia, me permitió ir muy rápido. El equipo está haciendo un trabajazo, trataremos de disfrutar este fin de semana".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Y sobre si cree que es un circuito en el que pueda explotar todas las ventajas de la RS-GP, detalló: "Resulta duro decirlo antes de haber pilotado siquiera en este circuito. Pero es verdad que la moto está mejorando. La fábrica de Noale está trabajando muchísimo en este sentido, así que ya veremos. La verdad es que no tengo ni idea de qué esperar, como dice Pedro Acosta 'cero expectativas' también para mí, porque al final tratamos de disfrutar y de aprender el circuito lo más rápido posible. El resto ya se verá".

Donde sí se mojó Bezzecchi es en qué parte le resulta más interesante del circuito: "Toda la pista es muy bonita, haciendo el reconocimiento caminando vi que mi punto favorito son las curvas 3, 4 y 5. Pero como ha dicho Pedro, el tercer parcial también parece interesante a nivel de peleas".

Aprilia tiene una ventaja en los circuitos fluidos, si hacemos caso a la tendencia de los últimos grandes premios. A la pregunta de si siente que la moto que pilotó en Buriram puede tener las mismas prestaciones en Goiania, volvió a incidir: "Pues me encantaría, pero no tengo ni idea, porque la pista es nueva y no hemos dado ni una vuelta. Por el momento, no me atrevo a apuntar hacia una respuesta". Y es que Bezzecchi incluso evitó mencionar la nueva aerodinámica de la casa de Noale, con su 'conducto F' que recuerda a lo que se vio en la F1 hace años: "Ni conocía la palabra. La moto está funcionando bien, para mí eso es [lo importante]", cerró.

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