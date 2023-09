Bezzecchi: "Quería la victoria, estaba seguro de que podía resistir el dolor"

Marco Bezzecchi cumplió en su fin de semana de casa. Y no lo tenía nada fácil, debido al daño que tenía en la mano izquierda, producto del accidente provocado por Enea Bastianini en el que se vio envuelto en la salida del GP de Catalunya. Tras apretar los dientes todo el fin de semana, el italiano salió a la carrera larga de este domingo con el objetivo de hacer un buen resultado, y lo consiguió.

Medicado para mitigar el dolor, aunque le afectó en la parte final de la carrera, el piloto del Mooney VR46 pudo adelantar a un correoso Pecco Bagnaia, una vez que también le empezaron a sobrevenir también las secuelas de Montmeló, para asentarse en la segunda plaza e intentar ir a por Jorge Martín, aunque el madrileño acabó imponiendo su excelso nivel para ganar y completar un fin de semana perfecto en Misano.

Terminada la carrera, Bezzecchi felicitó al español y celebró su segundo puesto, que pudo brindar a los aficionados y a su equipo en el gran premio que más tienen marcado a fuego en el calendario, aunque reconoció que su principal objetivo era ganar.

"Al principio salí bien, pero Pecco me pudo adelantar", comenzó diciendo, señalando que pecó de inocente en la salida: "Yo he sido un poco generoso al principio, porque había poco espacio y he tenido que frenar un poco más intentando adelantar a Jorge, y Pecco me ha pasado por el exterior. He perdido algún metro, como ayer. Luego me he acercado, pero estando detrás me ha subido la presión del neumático y he empezado a tener problemas".

"Cuando he pasado a Pecco se me ha empezado a cerrar de delante, he frenado fuerte porque clava la curva Tramonto y sabía que me la iba a devolver. Tenía que frenar tarde, pero he frenado demasiado tarde y me la ha devuelto. Después, por suerte, he podido acercarme a él cuando ha empezado a tener dificultades", siguió.

Una vez que rebasó al #1 pudo encontrarse mejor, soportando la lesión: "Después de adelantarle, con aire fresco, la moto se ha empezado a comportar mejor. El dolor en la mano era muy intenso, pero con la moto iba bien. He podido tirar fuerte, he recuperado un poco, pero sobre todo para distanciarme de Pecco. Jorge ha sido mejor, me alegro por él pero lo siento por mí. Se merece esta victoria sin duda. Ahora trataremos de volvernos a recomponer", continuó.

Por último, Bezzecchi explicó sus ganas de ganar en casa: "No tratas de pensar en los aficionados, en hacerlo bien aquí, porque eso te genera más presión, pero al final estás en Misano. Cuando sales del box todo el mundo te quiere ver, eso genera presión pero a la vez te carga de motivación. Y eso es lo que me ha servido para superar el problema de la mano. Deseaba de todo corazón brindarles un buen resultado al equipo y a los aficionados, aunque, honestamente, quería la victoria. Estaba seguro de que podía resistir el dolor, pero no he podido [ganar]. Aunque lo he dado todo", finalizó.