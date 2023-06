Bautista: "Después de estos test... he dado un par de ideas a Ducati"

Este miércoles acabaron las dos jornadas de test que Ducati regaló a Álvaro Bautista con la Desmosedici de MotoGP por haberse coronado campeón del mundo de superbikes el pasado año con la firma italiana. Y tras dos días intensos, el piloto español mostró su satisfacción por cómo han ido las cosas.

Entre los dos días, Álvaro Bautista ha dado casi 100 vueltas con la MotoGP de Ducati decorada con los colores del Aruba.it, su equipo, completando 50 vueltas exactas en la primera jornada (el martes) y 49 en la segunda (este miércoles).

"Han sido dos días bonitos, he disfrutado mucho, he podido pilotar de nuevo la MotoGP, la Desmosedici, y contento, porque sobre todo del primer día al segundo día me noto mucho mejor, todo como más bajo control", declaró tras bajarse de la moto. "El primer día era todo muy nuevo, muy tenso, y el segundo día ya he podido empezar a pilotar un poco como me gusta".

Como el equipo explicó, el primer día se trataba de recuperar el feeling, para el segundo disfrutar más a los mandos de la moto referencia en el campeonato del mundo de MotoGP. "Después de la primera toma de contacto me dio Ducati varias cosas para intentar sobre todo ir más cómodo encima de la moto, pilotando un poco más a mi gusto, tocando un poco más el setup para adaptarlo más a mi estilo", explicó sobre los cambios que Ducati le ha hecho para sentirse, con su tamaño, más cómodo.

"No me ha podido dar todo para el segundo día, por supuesto, porque son cosas que se tienen que hacer en fábrica y con tiempo, pero por ejemplo un depósito un poco más estrecho sí que me han traído hasta aquí y la verdad que me ha gustado, porque me he encontrado más cómodo en la moto, he podido ir un poco mejor".

(Mira las fotos antes de seguir leyendo)

Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 1 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 2 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 3 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 4 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 5 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 6 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 7 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 8 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 9 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 10 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 11 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 12 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 13 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 14 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 15 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 16 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 17 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 18 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 19 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 20 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 21 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 22 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 23 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 24 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 25 / 26 Foto de: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Ducati, Test Misano 26 / 26 Foto de: Aruba.it Racing

El de Talavera de la Reina se mostró contento, y detalló: "Hemos hecho un poco de trabajo, sin volvernos locos, porque no había necesidad de buscar nada, ningún tiempo ni nada, ni arriesgarnos, pero sí es que verdad que todo ha salido fácil y estoy contento porque hemos hecho unas pequeñas modificaciones para que yo pudiera pilotar un poco más como me gusta. Todavía estoy lejos del nivel que tengo con mi Panigale V4 [del WorldSBK], pero las pequeñas modificaciones han funcionado".

El mejor tiempo de Bautista con la Ducati fue de 1:32.590 en la séptima vuelta de su cuarta tanda, con neumático blando y en una pista a 49°C de temperatura. Por tener una referencia, Fabio Quartararo hizo el récord de la pista en la última jornada de test post carrera en septiembre de 2022, donde marcó un 1:31.054 que sigue siendo la referencia del Circuito Marco Simoncelli de Misano.

Sin embargo, Bautista no ha ido buscando un tiempo en ningún momento y admite que no ha ido persiguiendo una buena marca porque no había necesidad de correr más riesgos de la cuenta.

"También he podido probar varios compuestos de los neumáticos, que también es importante entenderlos. Me ha gustado, porque he entendido bien dónde un neumático puede ser un poco mejor o peor, por lo tanto quiere decir que las sensaciones con la moto las tengo clara, y bueno, contento con estos dos días de test".

La pregunta, que ya respondió el martes, era inevitable: ¿qué pasará ahora? El #19 insiste en que se tiene que centrar en el mundial de superbikes, donde cuenta por victorias casi todas sus carreras este año y donde disfruta de un muy importante colchón al frente de la clasificación de pilotos. "Antes de estos test solo había programados estos. El wildcard no está ni mucho menos en mi mente, porque estoy centrado en lo que tengo que estar, en el campeonato de superbikes. Después de estos test... pues bueno, yo creo que he dado un par de ideas a Ducati, sobre todo en la ergonomía para poder pilotar más cómodo y centrarme más en el pilotaje de la Desmosedici en vez de estar pensando en cómo pilotar o no".

"Y ahora depende de si a Ducati le apetece hacer otro test. No estaría mal, pero no es una cosa que ahora sea la prioridad. Estoy centrado en lo que nos viene, que son tres carreras seguidas, tres carreras importantes donde tenemos que estar totalmente concentrados".

"Contento, porque el objetivo era hacer estos dos días, los hemos hecho, y a ver ahora qué pasará. Pero de momento no pasa nada por nuestras cabezas", concluyó.