Bastianini, tercero en Buriram pese a tener "casi el doble" de bloqueo que otras Ducati

Este viernes en Tailandia, casi podría describirse como una jornada de cara y cruz para Enea Bastianini. Su arranque fue cuesta arriba, pero fue 'in crescendo' por la tarde. De hecho, en la Práctica del Gran Premio de Tailandia pudo perfeccionar la puesta a punto de su Ducati, terminando finalmente con un buen tercer tiempo, a poco más de una décima del nuevo récord de la pista establecido por Marc Márquez.

Y eso que la 'Bestia' aún tiene margen de mejora en Buriram. Entre otras cosas, porque ha padecido un fuerte problema de bloqueo en el tren delantero en su Desmosedici GP24, puesto que ha tenido bastante más que el resto de máquinas de Borgo Panigale.

"El balance del día es bastante bueno", empezó diciendo Bastianini. "No hemos empezado bien, porque en la FP1 las sensaciones no han sido las esperadas. Muy parecidas a las del año pasado, con poco 'feeling' con el tren delantero y mucho bloqueo en comparación a las otras Ducati, casi el doble, según lo que se puede ver en los datos. Así que no encontraba referencias para frenar fuerte".

"En la Práctica, en cambio, hemos mejorado. Lástima sólo de una pequeña caída a mitad de la sesión, pero por suerte no nos ha afectado demasiado. Luego, para el 'time attack', mejoramos de nuevo, así que creo que tenemos suficiente información para el sábado. También nos puede ayudar fijarnos un poco en lo que hicieron los otros pilotos de Ducati, porque nuestro punto de frenada todavía no es muy bueno y en esta pista es importante frenar fuerte", añadió.

Cuando se le preguntó sobre quiénes cree que son los que están mejor situados de cara a las dos carreras del fin de semana, continuó: "Los de siempre: Jorge Martín, Marc Márquez Pecco Bagnaia y yo siempre marcamos un poco la diferencia, pero también puede haber alguna sorpresa, porque también he visto a Aprilia, KTM y Honda delante, y no me lo esperaba. Creo que va a ser un fin de semana interesante, porque dudo que haya alguien que intente escaparse, especialmente en la sprint, aunque todo puede pasar".

Los rivales siempre son duros, pero no por ello las ambiciones de 'La Bestia' se ven mermadas: "Esta mañana, cuando lo estaba pasando peor, habría dicho que aspiraba a ser cuarto del grupo. Ahora digo que al menos aspiro al podio, aunque es difícil saber dónde puedo colocarme, porque sólo es el primer día y aún se puede trabajar duro para mañana y para el domingo. En la sprint sería importante subir al podio, y el domingo [se puede conseguir] incluso un poco más, pero será difícil, como siempre".

Una vez más, sin embargo, será crucial clasificarse en las dos primeras filas si se quiere aspirar a algo importante: "Como en todos los circuitos en los que hace mucho calor, está mal decirlo, pero si sobrecalientas el neumático delantero, estás acabado. Por eso también es importante salir bien e intentar llegar lo más adelante posible. Luego sí, en esta pista se puede adelantar, pero siempre es mejor estar delante", concluyó.