Bastianini: "Lo necesitaba, hacía tiempo que no estaba delante"

Enea Bastianini acabó el viernes riéndose, y es que su mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal fue como una especie de cierre del círculo para el piloto de Ducati.

Hace 12 meses, empezó su calvario en Portimao: en una caída en la primera vuelta de la primera carrera al sprint de la temporada, sufrió una fractura de escápula. Una lesión que le afectó durante más tiempo de lo esperado, convirtiendo inmediatamente su primer año como piloto oficial del fabricante de Borgo Panigale en una misión muy complicada.

Estar delante de todos en la montaña rusa del Algarve, por lo tanto, tiene un sabor especial para la 'Bestia', que no hizo nada por ocultarlo cuando se reunió con los medios al final del día: "Obviamente me da un impulso. Lo necesitaba, hacía tiempo que no estaba delante en una sesión de entrenamientos libres. Fue bonito y además ocurrió en una pista en la que me ha costado ser competitivo en el pasado. Pero sólo es viernes y, especialmente en MotoGP, nunca hay que bajar la guardia, aunque hayamos tenido un buen día", dijo.

A piloto de Rimini todavía le falta algo en términos de ritmo de carrera, pero en la Práctica que lideró por la tarde, la única sesión celebrada con la pista en unas condiciones aceptables, consiguió hacer algunos cambios que hicieron más competitiva su Desmosedici GP24.

"Ha sido un buen viernes, aunque empezara un poco flojo porque la pista estaba muy sucia, por lo que intenté no forzar demasiado durante la FP1. Al principio de la segunda sesión tuvimos algunos problemas, pero mejoramos a medida que evolucionaba la pista. Hemos hecho algunos cambios en la puesta a punto y en el freno motor, y el paquete ha mejorado. Hemos hecho un buen 'time attack', lo que me da esperanzas, aunque en ritmo podemos hacerlo un poco mejor", explicó el #23.

Las condiciones fueron de todo menos buenas en la FP1, cuando los pilotos tuvieron que lidiar con una pista muy sucia debido a la mezcla de lluvia y arena que había caído durante la noche: "Las condiciones eran casi inaceptables. Era realmente muy peligroso, pero si no hubiéramos rodado, la pista habría seguido así. Básicamente hemos hecho las limpiezas, pero se podía rodar, aunque las condiciones estaban un poco al límite", detalló Bastianini.

Por eso, se espera que la pista evolucione más el sábado, pero según el transalpino no debería cambiar demasiado el nivel ya mostrado: "No creo que veamos ningún cambio, aunque puede que sí cambien algunas cosas. De momento Marc Márquez parece que tiene algo más, sobre todo porque ha sido muy rápido en cuanto a ritmo y lo ha demostrado durante las dos tandas", concluyó Enea.