Bastianini: “Martín tenía algo más en según qué puntos, y le copié”

Enea Bastianini no es alguien que suela mostrar su ritmo en los entrenamientos. Es un piloto que suele esconderse más, y que acaba brillando especialmente en los finales de carrera, donde resulta especialmente rápido y explosivo. Pero lo cierto es que este fin de semana, en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, sus entrenos sí incitaban a pensar que sería un candidato a la victoria, como decían sus rivales.

Y así fue. El italiano logró este sábado en el circuito de Silverstone su primera victoria en una carrera al sprint, un formato introducido en la pasada campaña. Tras perseguir a Jorge Martín en los primeros compases de la prueba, algo que no le resultó del todo fácil, el de Ducati fue capaz de rebasar al de San Sebastián de los Reyes llegando al ecuador para poner rumbo al triunfo, y a la tercera posición de la general, que arrebata a Marc Márquez por un punto (quedando a 55 de su compañero de garaje, Pecco Bagnaia, que sufrió una caída).

Una vez que se bajó de la moto, la 'Bestia' analizó su victoria y se mostró contento por el ritmo, a pesar de que Martín no se lo puso fácil: "Demostré tener un ritmo increíble. Estoy muy contento porque es mi primer podio al sprint, y mi primera victoria", empezó diciendo.

"No fue fácil quedarme enganchado a Martín, tenía un ritmo increíble en las primeras dos vueltas, y al final pude adelantarle. Me gustó el 'feeling' que tenía con la moto. Hemos trabajado muy bien. Mañana tendré que hacer diez vueltas más".

De hecho, el #23 reconoció que aprovechó la política interna de Ducati de datos disponibles para todos sus pilotos y se fijó en algunas cosas que el #89 hacía mejor, para finalmente vencerle: "Jorge tenía algo más en según qué puntos del circuito, y he mirado lo que hacía, y le copié. En las carreras tengo algo más que en los entrenamientos. Pero no sé por qué".

De cara al domingo, Bastianini es consciente de que la elección de neumáticos será clave: "Mañana no será fácil. Tenemos que ver cómo es la temperatura. Si es como hoy, puede ser un problema. Porque sí que tendremos algo más de movimiento. Tendremos que mirar antes de la carrera. Con las gomas de hoy me he encontrado bien, pero hacer diez vueltas más puede ser complicado. Para el compuesto trasero, seguramente no montaré el blando", finalizó.