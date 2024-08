Bastianini: "Confío en poder hacer un buen final, pero no pienso en poder ser campeón"

Enea Bastianini consiguió su fin de semana perfecto en el Mundial de MotoGP. Este fin de semana en Silverstone, al piloto italiano solamente se le ha escapado la pole. Pero, tras su victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña del sábado, este domingo hizo una actuación marca de la casa para adjudicarse su primer triunfo en una prueba larga en lo que va de campaña.

Todos sus rivales tenían claro que el italiano sería un duro rival a batir, sobre todo porque esta vez no tenía que remontar tras la clasificación, lo cual le abría las puertas de cara a sus habituales finales de carrera, que suelen ser explosivos. Y así fue en Inglaterra. La 'Bestia' rebasó a Aleix Espargaró, luego a Pecco Bagnaia, y de cara a las últimas vueltas se fue pegando progresivamente a la rueda de Jorge Martín, hasta que le superó en el penúltimo giro, cuando el de San Sebastián de los Reyes cometió un error.

De esta forma, al #23 no le quedó otra que reconocer con una enorme sonrisa que había sido un fin de semana perfecto, logrando los 37 puntos en juego, y a pesar de haber sufrido en el inicio de la carrera larga.

"Ha sido un fin de semana perfecto. Me ha faltado solamente la pole, pero creo que hoy ha sido perfecto también", empezó diciendo. "He sufrido un poco en la primera fase de la carrera, porque he cometido algún error, pero cuando he hecho el adelantamiento a Aleix Espargaró ha sido un poco más fácil para mí. Cuando estoy solo, puedo hacerlo un poco mejor".

"Jorge estaba a tope hoy. No ha sido fácil. Ha cometido un error y he logrado ganar. Es increíble vencer con esta gorra 'vintage'", siguió, haciendo referencia a la iniciativa de Dorna de celebrar el 75º aniversario de MotoGP en Inglaterra.

Sin embargo, a pesar de este gran resultado, el transalpino no quiere ilusionarse del todo con sus opciones de título, por más que se ha afianzado en la tercera posición de la general, con 13 puntos de ventaja sobre Marc Márquez y quedando a 49 de Martín.

"Creo que, ahora, mis sensaciones son muy buenas. Pero también en otros grandes premios estaba bien, pero estaba atrás, y tenía que remontar. Era siempre difícil, pero con un ritmo muy bueno. Hoy ha sido más fácil porque estaba delante. Confío en poder hacer un buen final de temporada, pero no tengo que pensar en poder ser campeón. Sí en ser constante y en estar siempre delante", explicó.

"Me voy de Silverstone más cerca de lo que llegué. Pero no es lo que me importa ahora, será lo que me importe en el futuro, pero tengo que ir sólo carrera a carrera, y ver si puedo pilotar así en las próximas semanas", remachó Enea.