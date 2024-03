Bastianini: "He desactivado el dispositivo de altura por error"

El equipo oficial de Ducati no tuvo su mejor sábado en Portimao. Los de Borgo Panigale vieron cómo un error de Pecco Bagnaia le dejaba sin victoria en la carrera al sprint, que fue a parar a manos de Maverick Viñales. Pero lo cierto es que los problemas para la escuadra comandada por Davide Tardozzi comenzaron antes, y para el otro integrante del box rojo.

Y es que Enea Bastianini perdió la pole que había conseguido unas horas antes en la salida, al cometer un error con el dispositivo de altura de la Desmosedici GP24. Eso le hizo perder su posición de privilegio y caer en la tabla, finalizando en sexta posición, a milésimas de Jack Miller y a apenas dos décimas de su compañero de garaje.

Así, al término de la prueba corta en Portimao, el italiano explicó lo ocurrido en los primeros metros. Frenó más de lo debido, lo que llevó a desactivar el dispositivo y no estar cómodo durante todas las vueltas de la carrera, algo que valoró como una "oportunidad perdida" después de comentar el viernes que "necesitaba" volver a estar delante.

"En la salida he desactivado el dispositivo de altura delantero por error, al frenar más de la cuenta, y eso me ha hecho pilotar nervioso. Ha sido una oportunidad perdida. Con estas motos, si te quedas detrás es muy complicado parar la moto, la presión sube mucho y, además, te tienes que defender", dijo Bastianini, haciendo referencia a cuánto se complica el pilotaje detrás de otro piloto. "Al desactivar el dispositivo, la moto se levanta mucho", explicó también.

La 'Bestia' no se descartó, a pesar de lo ocurrido, de cara a la prueba principal del domingo. Tendrá otra oportunidad al repetir la pole, pero eso sí, no se considera favorito: "Es verdad que me puedo jugar la victoria, pero no soy favorito. Hacía más de 530 días sin la pole position. Delante aún no tengo la confianza de entrar y tirarme".

Precisamente, en cuanto a hombres a tener en cuenta, el #23 señaló a Marc Márquez, que demostró un gran ritmo durante los entrenamientos, y a quien solo le lastró este sábado su caída en la clasificación, a pesar de la cual remontó desde la octava hasta la segunda plaza en la sprint: "Marc es el que tiene algo más en esta pista, al menos por lo que yo veo", finalizó.