Bastianini no se siente presionado por los rumores del cambio con Martín

"¿He vuelto? ¡Espero que sí!" Enea Bastianini no pudo acabar más contento tras su cuarto puesto en la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP, volviendo a ser capaz de mostrarse rápido sobre su Ducati. En medio de los rumores de un posible cambio de Martín por él para 2024, que el propio Paolo Ciabatti reconoció este sábado, el fin de semana de Sepang podría representar un punto de inflexión positivo para el piloto italiano, que parece haber dejado a un lado sus problemas de adaptación a la GP23.

Tras verse obligado a pasar por la Q1, el transalpino cambió la marcha y se hizo con un puesto en la primera fila de la parrilla, tercero. Una posición que estuvo a punto de confirmar también en la carrera corta del sábado, donde terminó en cuarta posición por detrás de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, después de haber batallado durante mucho tiempo con las dos KTM.

Los cambios de reglajes, pero también el hecho de que por fin le convencieran para utilizar el freno trasero de pulgar, le ayudaron a familiarizarse con la Desmosedici. Pero el líder del Mundial también le echó una mano, enseñándole algunas cosas en el entreno matinal del sábado. Después, Bastianini insinuó que le devolvió el favor en la parte final de la carrera corta, actuando como su escudero cuando probablemente tenía ritmo como para pasarle.

"Ha sido un día mucho mejor que el de ayer, pero ayer cambié muchas cosas, sobre todo mi estilo de pilotaje. Por primera vez utilicé el freno trasero de pulgar, y fue mejor. Pero también modificamos bastante el freno motor con respecto a mis estándares. Hoy hemos dado un paso más y por dentro me decía que podía entrar en la Q2, aunque no esperaba estar en primera fila. Luego hemos visto que mi ritmo era bueno tanto en los entrenamientos libres como en la sprint, así que creo que podemos hacerlo bien mañana", dijo Bastianini.

Cuando se le habló del freno de pulgar, se le preguntó por qué nunca antes había hecho esta prueba y explicó: "Sinceramente, siempre he sido un tonto [entre risas]. Me lo instalaron el año pasado y nunca lo utilicé. No pensé que fuera tan fundamental, pero obviamente en esta pista ayuda mucho. Creo que es uno de esos detalles que me han ayudado a marcar la diferencia, porque en MotoGP hoy en día son los que marcan la diferencia. Es un poco más difícil de utilizar en carrera y me ha costado sobre todo al principio, pero después de dos o tres vueltas he entendido cómo explotarlo".

No ocultó la importancia de la ayuda que Bagnaia le prestó por mañana, añadiendo que precisamente por eso evitó ataques peligrosos en carrera, ya que Pecco está luchando por el Mundial y no habría merecido la pena.

"Hemos hecho toda la sesión juntos esta mañana, y creo que ahora es crucial para mí encontrar una referencia para intentar entender algunas cosas. Pecco me ha ayudado y se está jugando un campeonato, así que no es una conclusión inevitable. Estoy contento con el trabajo de equipo que hemos hecho hoy. Cuando le he alcanzado en carrera he tomado la decisión de quedarme detrás, porque [era] mejor para mí, para él y para el equipo, también porque habría sido peligroso, porque la gestión del neumático delantero era bastante crítica".

Lo cierto es que una jornada como la de este sábado le devolvió por fin la sonrisa: "Mi estado de ánimo ha cambiado mucho. Ha sido un periodo muy difícil y cuando ves que las cosas empiezan a salir te da alegría. Estoy contento de haber hecho esta actuación hoy, de haber entendido algunas cosas y de haber podido hacer entender al equipo lo que busco. Las cosas empiezan a encajar".

El único contratiempo han sido esas afirmaciones de Ciabatti, director deportivo de Ducati, de que la fábrica debería al menos plantearse colocar a Jorge Martín junto a Bagnaia. Enea, sin embargo, parece habérselo tomado con filosofía: "Esa es la realidad, porque de todas formas Jorge ha sido el piloto más fuerte hasta ahora en la segunda mitad de la temporada. Yo, en cambio, he sido probablemente el más débil hasta ahora. Pero le haré cambiar de opinión. Conozco mi potencial, pero a veces cuando quieres hacer demasiado no puedes alcanzar tu objetivo, así que tienes que dar un paso atrás. Hoy lo he hecho, pero esta situación no me presiona, estoy contento de cómo han ido las cosas hoy", remachó.