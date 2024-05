Bastianini: "Márquez ha demostrado que se puede adelantar saliendo atrás"

De espectador a protagonista. Las cosas han cambiado mucho en un año para Enea Bastianini, que se vio obligado a renunciar al GP de Francia de 2023 por una lesión, y que este sábado volvio a la segunda posición de la general tras una gran remontada en la carrera al sprint. El piloto de Ducati está demostrando que quiere mantener su puesto en el equipo de fábrica a toda costa y, a pesar de una complicada clasificación, demostró su valía en la prueba corta al hacerse con la cuarta plaza, saliendo décimo.

El italiano acarició el sueño del podio en los compases finales, cuando vio cada vez más cerca a Maverick Viñales. Sólo rozó esa tercera posición, pero el cuarto puesto fue, igualmente, un resultado excelente. En la clasificación, una bandera amarilla le impidió firmar su vuelta rápida, antes de quedarse también sin combustible. Pero fue capaz de darle la vuelta a la situación, gracias a un buen ritmo que le permitió competir.

"Estoy contento con la carrera, pero no con la clasificación", explicó Bastianini. "Tanto ayer como hoy el ritmo era bueno, y podríamos haber luchado por el podio o la victoria. En la clasificación, sin embargo, me encontré con una bandera amarilla, luego me quedé sin gasolina y no pude dar una vuelta más. En la carrera, sin embargo, el ritmo era bueno. Lo bueno es que he podido adelantar, a diferencia de otras carreras, lo que significa que hemos mejorado en este aspecto".

A primera hora del día, Aleix Espargaró pronosticó una sprint sin adelantamientos, debido a que el calor podría ejercer una presión excesiva sobre los neumáticos. Sin embargo, tanto el transalpino como Marc Márquez, que pasó de la P13 a la segunda posición, demostraron lo contrario: "Seguro que cuando estás atrás es más difícil, pero he podido adelantar bastante rápido, y cuando estás delante puedes sacar más ritmo, vas más rápido. Hemos rodado bien, me he pegado a Maverick Viñales, pero él también ha apretado un poco más y ha sido imposible adelantarle".

"¿El podio? Me lo creía porque Viñales se iba largo siempre en la curva 8, pero luego [lo ha solventado]. Le ganaba unas décimas en cada vuelta, pero no era suficiente. Para mañana, la carrera es más larga y ya veremos. Hoy Marc ha demostrado que, incluso saliendo detrás, se puede adelantar y con una buena salida puedes hacerlo bien. Desgraciadamente, hoy ni siquiera he podido practicar salidas, así que en general podemos estar contentos, pero estos errores o cosas negativas son desafortunados", detalló el piloto oficial de Ducati de cara al domingo.

La mayor incógnita será la meteorología, que podría jugar un papel fundamental: "Las incógnitas meteorológicas pueden cambiar todas las cartas sobre la mesa, como siempre. Espero una carrera en seco, como creo que espera todo el mundo. Pero en caso de lluvia tendremos que adaptarnos y será interesante".

Mientras tanto, Bastianini es quien más se acerca en el campeonato a Jorge Martín, que se afianza en el liderato tras su tercera victoria al sprint de la temporada. Con el cuarto puesto de hoy, la 'Bestia' es segundo en el campeonato, a 28 puntos del español del equipo Pramac y un punto por delante de Pecco Bagnaia: "Estamos todos muy cerca, así que aparte de Jorge, que tiene 28 puntos de ventaja, siempre hemos sido competitivos. Eso es lo más importante, estar siempre delante", remachó.