Cargar el reproductor de audio

Ducati anunció la decisión de subir a Enea Bastianini al equipo oficial poco antes de que el italiano aterrizase en Misano, su prueba de casa. Bastianini pasará a ser compañero de Pecco Bagnaia en 2023, poniendo fin a varios meses de rumores que situaban a Jorge Martín como favorito.

Para celebrar su promoción, el piloto de Gresini cerró los entrenamientos libres del viernes liderando a la armada de Ducati, firmando el mejor tiempo en la segunda sesión.

Es bien sabido que Bastianini es un piloto de segundas partes. El arranque del fin de semana suele ser cuesta arriba para el piloto de Romagna, que esta vez empieza el fin de semana con buen pie y se postula como uno de los pilotos que pueden luchar por la victoria en Misano.

"Es uno de los mejores viernes de mi vida, estoy contento. En MotoGP seguro que es mi mejor jornada de libres, pero en el resto de categorías creo que ya he cerrado algún viernes en cabeza. De todos modos, para mí es importante ser rápido en un momento que siempre ha sido importante para mí. Seguro que me ha beneficiado el hecho de correr en una pista que conozco bien".

Sin embargo, 'La Bestia' no se confía y admite que sus rivales no están lejos. "Hoy hemos hecho un buen trabajo, pero tenemos que trabajar y estar concentrados, porque los demás también son muy rápidos, sobre todo en ritmo de carrera".

"En el FP1, el agarre era un poco bajo, especialmente en el primer stint, pero después de unas cuantas vueltas mejoró. Tuvimos algunos problemas con la parte delantera al principio, pero al final todo fue bien. Para el domingo espero que la pista esté en buenas condiciones. No sé si lloverá, pero en cualquier caso tendremos que empujar, coger más experiencia en mojado, sobre todo para el futuro. En cualquier caso, estoy contento con este reto".

El tiempo de hoy también podría ser producto de la tranquilidad que aporta conocer tu futuro, pero Bastianini niega categóricamente esta hipótesis: "Creo que la liberación del contrato ha tenido poco que ver con el resultado de hoy. Me preguntaban a menudo sobre eso y siempre tenía que responder de la misma manera, porque yo tampoco sabía nada. Incluso en Austria no sabía nada. Así que creo que no me afectó mucho".

A pesar del excelente resultado de hoy, Enea no se ve luchando por la pole, o al menos cree que será muy difícil superar a su futuro compañero de equipo, Pecco Bagnaia: "Será difícil conseguir la pole aquí. Pecco es muy fuerte a una vuelta, y creo que mañana será el hombre a batir. Pero lo que importa es el domingo, así que tenemos que trabajar en el ritmo de carrera. No creo que las tres posiciones de penalización le compliquen demasiado las cosas; el año pasado salí 18º y terminé 3º, así que si tiene el ritmo, no creo que tenga muchos problemas".

"Pecco a estas alturas del campeonato es muy incisivo en la primera parte de la carrera", continuó. "Pero sobre todo está usando la cabeza mucho más que al principio de la temporada. Creo que ha madurado mucho, de hecho tendré que imitarle. He tenido algunas carreras muy buenas, pero también algunas no tan buenas, así que para el futuro será bueno trabajar con él también por este motivo, para intentar ver lo que hace".

El propio Pecco había hablado en vísperas del fin de semana de lo importante que era la colaboración entre compañeros de equipo y de lo importante que será el próximo año. Bastianini se siente preparado para afrontar este nuevo reto: "Ya estoy intercambiando información con Fabio [Di Giannantonio] y creo que con Pecco será algo bastante similar. No sé qué tipo de relación tiene con Jack, qué se dicen y qué pasa en el box. Lo cierto es que en el equipo de fábrica la forma de trabajar es diferente, así que tendré que acostumbrarme rápido para estar listo para la primera carrera".

"Es una situación un poco delicada, porque no sé realmente si soy un buen piloto de pruebas. Así que será crucial entenderlo. Soy un piloto que a veces siente más una click más de precarga que un chasis diferente, así que será fundamental para mí crecer también en este aspecto."

Por último, Enea comentó la separación forzosa de Giribuola, su jefe técnico, que no estará con él el próximo año en el equipo oficial Ducati, sino que se marchará a KTM: "Me enteré un día antes que todos vosotros. Para mí también ha sido un jarro de agua fría, pero creo que Ducati trabajará para poner a una buena persona a mi lado. Lo siento, porque con 'Pigiamino' tenemos muy buena relación y podemos expresarnos al 100%, pero ya sabes que en este mundo a veces puede pasar cualquier cosa".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!