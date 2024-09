Bastianini: "Tenía mucha potencia y tenia que cortar, espero que lo arreglemos"

Enea Bastianini volvió al podio de MotoGP este sábado, en la carrera al sprint del Gran Premio de Emilia Romagna. La repetición de carreras en Misano se antojaba positiva para el cuarto clasificado del Mundial, y demostró por qué.

Tras meterse en la Q2 de forma directa el viernes, este sábado consiguió meterse en la primera fila de la parrilla en clasificación, que siempre suele ser su punto débil. Y en la prueba corta del fin de semana, el italiano no tuvo problemas para cerrar el podio. No pudo seguir el ritmazo de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín, que se escaparon en cabeza de carrera, pero controló sin problemas a Marc Márquez, que venía ganando plazas por detrás, y más después de un error del ocho veces campeón del mundo, por el que se fue largo quedándose a tres segundos de distancia.

Así, tras la sprint, el transalpino se mostró contento con su actuación, pensando ya en intentar tener un final de carrera explosivo mañana, como acostumbra: "La verdad es que mi ritmo ha sido fantástico, pero el de Pecco ha sido aún más maravilloso. Pero bueno, estoy satisfecho con esta carrera al sprint y con el resultado. Lo más difícil para mí siempre son las primeras cuatro o cinco vueltas, pero después tuve confianza como para ir cerrando la distancia. Pero el resto de pilotos lo han dado todo. Ya veremos si mañana podemos dar algo más, pero estoy contento con hoy".

Algo que comprometió a la 'Bestia' de cara a poder seguir a los dos líderes fue tener el aviso por límites de pista desde el segundo giro de carrera, algo que vino propiciado por un fallo en la moto y que Ducati deberá arreglar para el domingo: "Ha sido complicado seguir a Pecco y a Jorge, también porque ya tenía en la segunda vuelta el aviso por 'track limits' y en la curva 10 siempre he cometido un error. Tenía mucha potencia, y la moto se levantaba mucho, tenia que cortar con el freno trasero. Espero que mañana lo arreglemos. Cuando he entendido cómo hacerlo, he mejorado y mi ritmo no era malo. Pero mañana con más vueltas será mas difícil".

Para la prueba larga, las opciones pueden abrirse con el uso del neumático medio (en la sprint se usó el blando trasero), pero para Bastianini el hecho de montarlo puede ser una lotería en base a experiencias previas: "Espero que el neumático medio trasero pueda darme más, pero es un interrogante. A veces me encuentro bien, y otras no. Ayer no me encontré bien, pero en el test sí. Espero que el 'feeling' sea bueno porque al 90% será el neumático de carrera".

Lo que tiene claro el #23 es que repetir la estrategia de compuestos del sábado será difícil: "Mirando lo que me pasó en carrera hace dos semanas, creo que elegir el neumático blando mañana será difícil si quieres luchar por la victoria. El medio es más competitivo. La segunda parte de la carrera será mejor con el medio", finalizó.