Bastianini: "No doy por perdido el campeonato de MotoGP"

Cargar el reproductor de audio

Enea Bastianini consiguió subirse a lo más alto del podio en el pasado Gran Premio de Aragón, después de varias citas chutando al palo. El piloto de Gresini, ya confirmado como oficial de Ducati para 2023, se impuso a Pecco Bagnaia por apenas un puñado de milésimas de segundo.

"Estoy muy contento con el último fin de semana en Aragón", declaró el ex-campeón del mundo de Moto2 en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón. "Ha sido una de las mejores carreras de mi vida", aseveró.

Su tendencia desde el parón veraniego se diferencia claramente de la primera mitad de campaña, en la que no terminó de ser regular. "Después de las vacaciones me sentía más explosivo, no se por qué. Gané tres carreras antes del verano, pero me resultaba difícil ser constante. Creo que la moto de 2021 me ha ayudado a ser competitivo también en clasificación, y cada vez tengo mejores sensaciones. La Ducati es una moto fantástica, sobre todo con gomas nuevas".

El trazado que acoge el fin de semana japonés, Motegi, es del agrado de 'La Bestia', y no solo porque favorezca a su montura. "Motegi es un circuito precioso, con muchas frenadas, que es algo que me gusta". "Me gusta el circuito, pero también la afición japonesa", añadió más tarde.

"Pero va a ser difícil, porque nunca he rodado aquí con la MotoGP. En los libres tendré que fijarme en otros pilotos con más experiencia, como Márquez o Nakagami, para poder clasificar bien".

Sin embargo, Enea tampoco considera que esté en inferioridad de condiciones, ya que "las motos han cambiado mucho desde 2019". "Hay más elementos aerodinámicos, tenemos los dispositivos de regulación de altura.. y eso cambia", explicó.

Donde tampoco está en inferioridad de condiciones es en la general. Bastianini marcha cuarto, a 48 puntos de Fabio Quartararo. Si bien es una distancia considerable, aún quedan cinco carreras por delante, por lo que Enea no se descarta como aspirante a llevarse el título.

"Creo que mis posibilidades son bastante pequeñas, pero no doy por perdido el campeonato. Es importante hacer buenas carreras, como Aragón o Misano. Trato de dar el máximo cada semana para poder sumar puntos en la general", dijo.

Al hilo de eso último, el italiano tuvo que volver a repetir la inexistencia de órdenes de equipo por parte de Ducati, algo que señaló como una "oportunidad". "Para mí es bueno, porque tengo esa pequeña oportunidad. Ya veremos a final de temporada si sigue sin haber órdenes de equipo".

"La situación en el box es muy tranquila, y mi sensación es positiva. Considero que Ducati quiere que sea así, y por el momento no he recibido órdenes de equipo. No sé después, eso ahora mismo es una incógnita", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!