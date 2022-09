Bastianini, sobre sus opciones al título de MotoGP: "No siento presión"

Cargar el reproductor de audio

Tanto Pecco Bagnaia como Enea Bastianini tuvieron un Gran Premio de Japón para olvidar. Ambos pilotos de Ducati, que serán compañeros de equipo el año que viene, estuvieron toda la carrera luchando con Fabio Quartararo por la octava posición. Finalmente, el italiano de Gresini cruzó meta en noveno lugar, volviendo a ceder puntos en la general.

"Fue un fin de semana difícil desde el principio", comentó el italiano en la rueda de prensa previa al GP de Tailandia, que se disputa este fin de semana en Buriram. "Cometí un error el viernes, y eso me lo puso muy difícil. El sábado estaba todo mojado, la clasificación no me resultó fácil y me caí... Llegamos a otro circuito, pero las condiciones serán similares a las del sábado en Motegi. Pero estamos preparados para empezar a trabajar y conseguir un mejor resultado".

De los que aún tienen opciones matemáticas para alzarse con el título, Enea es el único que no sabe lo que es rodar en el circuito de Chang con una MotoGP. "Es mi primera vez en este circuito con una MotoGP, pero no creo que sea tan difícil", señaló, confiado. "Tenemos una sesión más respecto a Motegi [donde se anularon los FP3 y FP4], y eso me da una ventaja. En cualquier caso, tenemos que dar nuestro 100%".

El piloto de Ducati señaló la mala clasificación como el principal causante de su mal resultado en Japón. "La clasificación es muy importante, sobre todo en MotoGP. Todas las motos son muy similares a nivel de rendimiento. Ya se vio en la carrera de Motegi, que tanto yo como Fabio y Pecco teníamos un ritmo similar y era difícil adelantarnos".

Pero, pese al mal resultado conseguido en el país del sol naciente, el excampeón del mundo de Moto2 no se siente presionado para recortar puntos. "Para mí no cambia nada, porque no estoy tan cerca de Fabio. Tengo que seguir tratando de hacerlo lo mejor posible en cada sesión, y después ya veremos en dónde terminamos el año. No siento presión al respecto". 'La Bestia' llega a Tailandia con 49 puntos de desventaja respecto a Quartararo.

Cuando se le sugirió que sus problemas en Motegi podrían venir derivados de los neumáticos, Enea lo rechazó. "Los Michelin van muy bien en mojado, pero tenemos que hacer alguna modificación para adaptarnos a las condiciones. Cuando salí a pista en la clasificación de Motegi iba detrás de otros pilotos y tenía muy poca visibilidad. Ya veremos cómo si se da esa situación en este gran premio. Pero las sensaciones que tengo con los Michelin son muy buenas".

También le preguntaron por el reciente caso de Arón Canet, que denunció haber sido discriminado por sus tatuajes. "No soy capaz de entenderlo", declaró Bastianini. "Arón es un piloto muy rápido. La imagen es importante para algunas marcas, pero es una gran persona. Fuimos compañeros de equipo en 2017 y creo que esa situación es algo negativo. Para el futuro se tendrá que hacer algo, porque tiene el potencial para subir a MotoGP con buenas perspectivas".

