Bastianini: "Vengo de un gran podio en Portimao, me siento constante"

Enea Bastianini es uno de los pocos pilotos que ha sido capaz de ganar una carrera de MotoGP en el Circuito de las Américas. En un trazado como el estadounidense, un feudo tradicional de Marc Márquez, con siete victorias desde 2013, únicamente el italiano, en 2022 al manillar de una Gresini, y Alex Rins, en 2019 con la Suzuki y el año pasado con la Honda, han sido capaces de romper el dominio tradicional del ocho veces campeón del mundo en Texas.

Así, este gran premio se presenta como muy especial para la 'Bestia', sobre todo después de no haber podido competir en Austin en 2023 a causa de la lesión que sufrió en Portugal. El transalpino llega con ganas de seguir mejorando, tras un inicio de año que ha sido bueno, destacando su segundo puesto en la última carrera larga, precisamente en Portimao, lo que le mantiene en tercera posición de la general, a 21 puntos de Jorge Martín.

Bastianini participó este jueves en la primera rueda de prensa de pilotos previa a la acción en pista, y confirmó sus ganas de hacerlo bien en el COTA este fin de semana, buscando un gran resultado o incluso una victoria que hagan que siga reivindicándose mientras busca mantener su asiento en el equipo oficial de Borgo Panigale.

"Guardo buenos recuerdos de 2022", empezó diciendo. "Fue fantástico conseguir esa gran victoria aquí. Me perdí la carrera del año pasado por la lesión, y la verdad es que me supo muy mal. Vengo ahora de un gran podio en Portimao, y me siento constante por el momento. Vamos a ver si podemos mantener esa constancia, porque considero que tenemos una buena base ahora, que nos permite ser competitivos en todos los circuitos. A ver si podemos ser rápidos este año aquí. Pero, a nivel físico, es uno de los circuitos más exigentes, o quizás el que más. Así que ya veremos qué tal se nos da".

Posteriormente, a Bastianini le recordaron que en 2022 ganó precisamente por un "secreto", y que lo revelaría en el futuro. El #23 explicó a qué se refería entonces: "Han reasfaltado la pista este año. El secreto es que este circuito es muy físico, y si gastas mucha energía en la primera parte de la carrera, para el final te puede costar caro. Pero ya veremos qué tal es mi condición actualmente. Creo que no hay mucho más secreto".

Bastianini, tras su victoria en Austin en 2022

El de Rimini también fue cuestionado por qué tendrá que cambiar este año con respecto al año de su triunfo, teniendo en cuenta los cambios de la Desmosedici GP24 respecto a la GP22: "Aquí, es importante cómo levantas la moto, es vital. Y, por el momento, tenemos que modificar un poquito esta área. Porque, en la actualidad, en MotoGP es muy importante conseguir la inclinación adecuada".

Por último, Bastianini habló de la adquisición del 86 por ciento de MotoGP (Dorna Sports) por parte de Liberty Media, empresa propietaria de la F1: "Para mí, es una gran elección y una gran oportunidad. Ya hemos visto el trabajo que han realizado con la Fórmula 1, que ha sido fantástico. Creo que puede ser lo mismo para MotoGP. Pero en 2027 todo será distinto, con otro tipo de motos. Veremos si cambian las cartas que se pongan sobre la mesa, por así decirlo", finalizó.