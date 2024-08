Bastianini: "Antes de la carrera ya sabía que sería complicado seguir a Pecco y a Martín"

Si el Gran Premio de Gran Bretaña de hace dos semanas fue un diez para el italiano, el de Spielberg podría calificarse alrededor del siete, con la cuarta posición obtenida el sábado, en la prueba al sprint, y la tercera del domingo, en la carrera larga. A tenor de su testimonio una vez terminada la undécima parada del calendario, la 'Bestia' lo pasó fatal por la combinación de neumáticos se vio obligado a utilizar, ambos en la especificación media. Ya desde el viernes, el piloto de Rimini destacó que sus sensaciones fueron mejores con el neumático delantero duro que con el medio, pero también el riesgo que suponía optar por esa elección, sobre todo en las curvas a la izquierda.

Eso y el perfil del trazado austríaco, con fuertes aceleraciones combinadas con agresivas frenadas, le complicaron la papeleta y desactivaron su mayor punto de fuerza, ese que le lleva a degradar las gomas menos que sus oponentes, y desplegar un ataque al final que, en Silverstone, le llevó hasta el escalón más alto del podio.

"Este fin de semana no ha sido simple. Pero en la carrera dimos un paso adelante, y a pesar de no haber podido acercarme a Pecco, he podido subirme al podio. La goma delantera era demasiado blanda. Probé la dura, pero en las curvas a la izquierda era un poco crítica, así que preferí mantenerme en la zona segura", resumió Enea Bastianini. "Ha sido complicado poder seguir a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín, pero ya sabía que lo sería antes de la carrera. El objetivo era el podio, la tercera posición, ese era el máximo", añadió el piloto, que con este resultado se afianza en la tercera posición de la tabla general, en la que se encuentra a 61 puntos del líder (Bagnaia), y con un colchón de 22 puntos sobre Marc Márquez, el cuarto.

"Esta vez el momento de atacar no llegó. Esta pista tiene muchas aceleraciones importantes, y allí yo derrapo como el resto, de modo que no es fácil sacar ventaja y no degradar las gomas", subrayó el muchacho de Ducati, que el curso que viene compartirá taller con Maverick Viñales en la segunda escudería de KTM. Hasta entonces le quedan nueve citas en las que, según dice, intentará ponerles las cosas complicadas a su vecino de taller y a Martín, por más que sabe que no le será nada fácil.

"Pecco siempre va rápido en todos los circuitos. No será fácil pelear con él en las carreras que vienen, pero estamos aquí para ello. Aragón es uno de mis circuitos favoritos (ganó allí la última vez)", se animó Bastianini.