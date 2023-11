Bagnaia: "Es el primer viernes que no le pido nada al equipo para el sábado"

Pecco Bagnaia se juega mucho este fin de semana en Malasia. El vigente campeón del mundo llega a Sepang metido en una preciosa batalla por el título con Jorge Martín, y con una escasa renta de 13 puntos que volvió a reducirse hace un par de semanas, en Tailandia, aunque ya en Chang se encontró con mejores sensaciones de primeras que en los grandes premios anteriores.

Y este viernes, el italiano repitió táctica, aunque parecía que podía volver a verse condenado a una Q1, como le ocurrió en Indonesia y en Australia. Tras ser 16º en los Libres 1, por la tarde logró mejorar en la parte final del entrenamiento para colarse en el Top 10 en la octava posición, con un registro de 1:58.420, a casi seis décimas del mejor registro del día, de Alex Márquez, y a poco más de cuatro de Martín.

Sin embargo, el resultado no reflejó del todo sus buenas sensaciones con la Ducati, algo que notó el propio Martín, al confirmar tras los entrenamientos que vio a Bagnaia "más competitivo de entrada". Tras las dos sesiones, el propio Pecco lo reconoció a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Estoy muy contento. Este es el primer viernes que no le pido nada al equipo con vistas al sábado", empezó diciendo. "Eso es algo que no pasaba, probablemente, desde antes de Barcelona. Me falta un poco de velocidad con la goma blanda trasera".

Bagnaia señaló un punto clave para él de la GP23: "La tracción de la moto de este año es lo que más me gusta, conjuntamente con su suavidad". Sin embargo, también reconoció que es muy difícil seguir sacándole partido a una base actual que parece acercarse a la perfección: "La moto mejora cada año, y es muy difícil mejorar la actual".

Además, el #1 volvió a comentar la situación de su compañero de taller, Enea Bastianini (que finalizó duodécimo y fuera del corte) tras no querer mojarse el jueves sobre una posible llegada de Martín como compañero: "Creo que Enea se ha perdido el momento de entender la moto. En las primeras carreras tratas de entender la moto y luego pasas a ir mucho más rápido", detalló.

Así, Pecco volvió a incidir en su comodidad y remarcó que no tocará nada en su moto, sino que buscará mejorar él para poder pelear con Martín en los dos próximos días: "Es muy importante estar ya en la Q2, pero también lo estuve en Tailandia. Lo que pasa es que las sensaciones no eran como las de hoy. Con gomas usadas solo bajo el ritmo unas tres décimas. No tocaremos nada y me centraré en mejorar yo personalmente".

"Jorge aún es más rápido que nosotros a una vuelta. Hizo un paso adelante en Barcelona, y nosotros tenemos que recuperar esas sensaciones", continuó, de cara a la batalla por la pole de este sábado. Por último, Bagnaia finalizó explicando que no cree que la famosa presión de la batalla por el título "afecte al rendimiento de Martín" cuando tan solo quedan seis carreras, tres cortas y tres largas, para el final de la campaña.