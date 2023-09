Bagnaia: "Aprilia tiene una clara ventaja en tracción"

Las Aprilia parecían de otro planeta este viernes, en la primera jornada del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, en una pista muy traicionera por el escaso agarre, como se preveía. Las motos de Noale parecen sentirse como en casa en estas condiciones, pero tras Aleix Espargaró y Maverick Viñales acabó el líder del Mundial, Pecco Bagnaia, que una vez más mostró buenas sensaciones.

El piloto de Ducati se quedó a más de tres décimas del nuevo récord de la pista establecido por Espargaró, y reconoció la superioridad de sus rivales con la RS-GP. Sin embargo, está contento con el trabajo realizado en su Desmosedici, ya que está convencido de haber reducido la diferencia a lo largo del día.

"Estoy contento porque no es una pista fácil para nosotros, especialmente para mí, que siempre he tenido dificultades. Donde hay poco agarre siempre me pierdo algo, pero hemos conseguido ir bastante bien enseguida. Hemos reducido un poco la diferencia con las Aprilia, que tienen una clara ventaja en términos de tracción ahora mismo, especialmente con neumáticos nuevos. Nos estamos acercando, así que estoy contento con cómo ha ido el día", dijo el vigente campeón.

La distancia se ha reducido, pero según él será muy difícil batir a los de Masimo Rivola esta vez: "Esta es una pista donde Maverick y Aleix son muy fuertes, donde la Aprilia tiene una clara ventaja en aceleración y tracción, así que tienen que intentar explotarla al 100 por 100 y ganar. Un poco como hicimos [por Ducati] en Austria. Es una pista un poco parecida a Silverstone [donde ganó Aleix], así que pueden explotar las características de su chasis."

El de hoy ha sido un día en condiciones de seco, pero para el resto del fin de semana existe el riesgo real de que llegue la lluvia para complicar aún más las condiciones: "Estoy bastante preparado para todo", reconoce sin embargo Pecco. "La previsión me preocupaba porque daban 16 milímetros de lluvia y en esas condiciones ni siquiera podríamos rodar. Si llueve en una pista con tan poco agarre, será interesante ver cómo podremos pilotar, pero siempre estamos preparados para todo".

"En general, en el resto de circuitos siempre hemos podido probar al menos una sesión en mojado. Aquí hace años que no rodamos en mojado y ya en seco está muy resbaladizo, así que no tengo ni idea de lo que nos podemos encontrar. En cualquier caso, será una situación diferente para todos", añadió.

El verdadero problema, sin embargo, son las condiciones del asfalto, que han alcanzado realmente sus límites. Por lo tanto, según el transalpino, ha llegado el momento de intervenir, al menos de cara a la carrera de 2024.

"Es una situación general de poco agarre, no sólo para MotoGP. Cualquiera en esta pista tiene dificultades para traccionar. Es casi como pilotar en el Rancho [de Valentino Rossi] cuando das gas, porque sólo tienes un límite de giro, además de que siempre pierdes el tren delantero también. Realmente [la pista] está muy al límite, pero lo ha estado al menos durante dos o tres años, así que tendremos que hablar de ello en la Safety Comission para encontrar una solución al menos para el año que viene", concluyó Bagnaia.