Bagnaia: "Por la tarde hemos resuelto nuestros problemas"

Para Pecco Bagnaia, el fin de semana de Silverstone ha empezado siguiendo en cierto modo el guion del año pasado. Todo un buen augurio, dado que en 2022 llegó su segunda victoria consecutiva, que le lanzó definitivamente a la persecución de Fabio Quartararo por el título mundial.

Hoy, al líder del Mundial de MotoGP le ha costado encontrar el feeling con su Ducati en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, pero poco a poco ha conseguido mejorar la situación y terminar el día con un sexto mejor tiempo que le vale el pase directo a la Q2. Pero, sobre todo, resolviendo los problemas que tuvo en la primera sesión del día.

"Esta mañana hemos tenido un pequeño problema en una moto y en la otra había un reglaje que no me gustaba, así que he tenido problemas. Sin embargo, la segunda sesión ha sido muy importante, porque hemos podido encontrar la solución a nuestros problemas, así que estoy bastante seguro de que puedo ser competitivo", declaró el italiano al final de la jornada.

"Muchas vueltas las he abortado a causa de las banderas amarillas o para volver a boxes: siempre he apretado, pero varios giros no están en el análisis, también porque no necesitaba terminarlas. Sin embargo, el ritmo ha sido muy bueno, y estoy contento por ello. Aquí muchos pilotos son rápidos, pero también porque no puedes apretar tanto como te gustaría, porque si no los neumáticos se gastan mucho", añadió.

Entre las vueltas a las que tuvo que renunciar se encuentran las del primer time attack, en el que fue frenado dos veces por su compañero de equipo, Enea Bastianini, que sólo pudo ser 15º. El campeón del mundo no reprochó nada a su compañero; al contrario, trató de analizar cuáles eran sus dificultades.

"He visto que le costaba, porque después de perderse la primera parte de la temporada todavía está buscando las sensaciones adecuadas con la nueva moto. Veo que le cuesta sobre todo en la fase de entrada [en curva], aquí quizás incluso más, pero ahí es donde la GP23 es muy diferente, así que es normal."

Entre otras cosas, también hubo algún lío en el segundo time attack, ya que "La Bestia" se salió de la pista al inicio del tercer sector y volvió a la misma cortándole un poco el paso. Sin embargo, esto no pareció asustar al #1: "Ya había entendido la situación, así que conseguí evitarlo. No ha sido peligroso, pero ha sido un momento de miedo, porque es un instante para hacerte daño".

Con las bajas temperaturas de hoy en Silverstone tampoco fue fácil gestionar esa fase del entrenamiento, porque poner el neumático delantero en temperatura ha resultado bastante complicado. "Aquí tenemos una situación muy parecida a la de Phillip Island, pero allí tenemos compuestos específicos. El problema es que la mejor vuelta para hacer el tiempo es la primera, así que hay que apretar enseguida, aunque sea un riesgo porque la goma delantera todavía está fría", comentó.

"Pero es un riesgo que hay que asumir porque es muy importante entrar en la Q2. También hay quien ha hecho tres time attack, pero nosotros hemos trabajado a nuestra manera y creo que lo hemos hecho bien. Esta también es una pista difícil para mi estilo de pilotaje, pero como en el pasado nos estamos acercando vuelta a vuelta".

Entre los que han realizado tres ataques se encuentran los dos pilotos de Aprilia, y en particular Aleix Espargaró, cuyo mejor tiempo le ha dejado a casi ocho décimas, en primera posición. Una diferencia, sin embargo, que según Bagnaia no es tan abultada como pudiera parecer.

"Él y Maverick decidieron hacer tres time attack contra el crono. Creo que es una estrategia pensada para no quedarse fuera de la Q2, teniendo en cuenta que se supone que mañana lloverá. Se ve que ha hecho tres, porque con el tercero ha bajado mucho su tiempo. Al principio me sorprendió su registro, pero cuando me dijeron que lo había hecho a la tercera me sorprendió mucho menos", añadió.

Para mañana casi seguro que tendrá que contar con otra incógnita en la clasificación y en la carrera al sprint: la lluvia. El año pasado el piloto de Borgo Panigale pasó muchos apuros en estas condiciones, pero ahora parece convencido de que está preparado para hacerlo bien.

"No estoy preocupado, porque este año me encuentro mejor en mojado, así que podemos ser competitivos. Creo que aquí han tomado medidas después de lo que pasó en 2018 [no corrieron por el estado de la pista], así que espero que no haya problemas, pero desde el punto de vista del rendimiento creo que puedo hacerlo bien", concluyó.