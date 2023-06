Bagnaia, "contento" tras el viernes en Mugello

Pecco Bagnaia vivió un viernes positivo en el regreso del Mundial de MotoGP. El vigente campeón del mundo dominó la tabla de tiempos al término de la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, a pesar de llevar a cabo una estrategia algo alternativa.

El de Ducati optó por preparar la carrera en la P1 de por la mañana, terminando 16º con un 1:46.839, a 7 décimas del mejor crono de la sesión, de Alex Márquez. Eso le dejaba en una situación comprometida, pues si llovía en la P2 vespertina tendría que pasar por la Q1 el sábado. Sin embargo, el tiempo dio una tregua y Bagnaia pudo realizar su 'time attack' en los segundos libres.

El italiano no falló y acabó mandando en la combinada con un crono de 1:45.436, lo que le dejó contento de cara a la carrera al sprint del sábado y a la principal del domingo. Al término de los entrenos, el #1 hizo balance en un encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Estoy contento con mi estrategia", dijo Bagnaia. "Estaba bastante preocupado por la posible lluvia esta tarde, porque por la mañana estuvimos trabajando para la carrera, y [la situación] era crítica, porque si llovía estaba fuera [de la Q2]. Sabemos que mañana será más fácil. En cualquier caso, la estrategia fue bien y trabajamos bien, también esta tarde con las condiciones, que eran bastante difíciles por las temperaturas. Estoy contento con los neumáticos, con el trabajo [realizado], y con el 'time attack'".

Bagnaia también fue preguntado por las opciones de lluvia para el sábado por la tarde. El transalpino es consciente de que el propio asfalto de Mugello podría hacer sufrir a los pilotos, aunque tiene confianza con su Desmosedici GP23: "Parece que mañana por la tarde podría llover. En ese caso, todos sabemos que el nivel de agarre en esta pista no es muy alto. La última vez que rodé en agua me caí, pero era competitivo. Así que confío en que mi 'feeling' será bueno. Para la carrera del domingo, que podría ser en seco, me siento bien".

"No estoy preocupado por las prestaciones de la Ducati, pero sí por haber acumulado ceros en esta temporada. Será importante ir tranquilo y, si hay dificultades, no exagerar", añadió sobre cómo afrontará una posible sprint pasada por agua.

Bagnaia también comentó cómo marchaba su tobillo, fracturado parcialmente tras el GP de Francia. Remarcó que, afortunadamente, lo puede sobrellevar: "Como dije ayer, mi tobillo no está afectando a mi estilo de pilotaje. Evidentemente, no estoy en mi posición ideal, estoy un poco limitado por eso, pero no a niveles de rendimiento".

Por último, como pupilo de Valentino Rossi, Pecco también fue cuestionado por la victoria que consiguió el nueve veces campeón del mundo de motociclismo por la mañana, en la segunda carrera de la Le Mans Cup, competición telonera de las 24 Horas de Le Mans de este fin de semana.

"Ha sido bonito porque le he felicitado por la carrera y él me ha preguntado cómo había ido esta mañana. Ha hecho una buena carrera, estoy contento. Este año se está encontrando muy bien con el coche y con el equipo. Está llegando, y lo tenemos presente", dijo sobre la leyenda de Tavullia para finalizar.