Bagnaia: "¿Morbidelli? Lo que ha cambiado es que ha pasado de la GP24 a la GP25"

Sigue siendo un fin de semana complicado para Pecco Bagnaia en Sachsenring. El piloto italiano protagonizó una de las grandes noticias del viernes, al no pasar de manera directa a la Q2, siendo 13º en la Práctica. Eso le llevó, este sábado, a pasar por la Q1, la primera criba de la cronometrada, que superó casi como un trámite, con el mejor registro de la sesión.

Sin embargo, el tricampeón del mundo continúa sin estar del todo cómodo en el Gran Premio de Alemania, con problemas de agarre trasero, como demostró después. El de Ducati no pudo pasar de la undécima posición en la Q2, penúltimo. Luego, en la carrera corta, Bagnaia pudo remontar algunas posiciones de salida, pero solamente pudo terminar séptimo, sin encontrar el hueco para rebasar a Jorge Martín, y delante de Pedro Acosta.

Para Bagnaia, su problema sigue estando claro: es cuestión de 'grip', como dijo este sábado a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Tengo problemas de agarre, y a una vuelta sufro más. Marco Bezzecchi está fuera y Franco Morbidelli tiene sanción [de séptimo pasará a décimo en parrilla por molestar a Acosta], de forma que arrancaré el noveno", empezó diciendo.

El turinés hizo hincapié en sus dificultades: "Tengo problemas porque a la que cruzo la moto empiezo a derrapar, y las gomas caen. Lo máximo hoy era un sexto puesto, y terminé el séptimo. Cuando intenté acercarme a Martín, la goma delantera ya estaba finiquitada, y después, la trasera".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De cara al domingo, el protagonismo estará en otros hombres de Ducati. Para el #63, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio pueden estar en la pelea: "Alex es el que tiene más velocidad, y si logra superar a su hermano es el que va mejor. Marc y 'Diggia' están muy igualados. Hay que ver qué hace Alex, sobre todo porque tiene mucho apoyo delante".

En la otra parte, están tanto él como Franco Morbidelli, con más problemas. Cuestionado por la situación del corredor del VR46, Bagnaia apuntó a la GP25, con la que tanto sufrió él, como principal hándicap, y no solamente para él, sino también para Fermín Aldeguer. "La única cosa que ha cambiado en el caso de Morbidelli es que ha pasado de la GP24 a la GP25, igual que Aldeguer".

Por último, Bagnaia también valoró la situación de su amigo y futuro compañero de equipo en Aprilia, Marco Bezzecchi, lesionado este sábado con fractura de clavícula para seguir con su terrible racha, con cuatro ceros consecutivos los domingos. Para Pecco, sus problemas no se deben a la presión de ser líder del Mundial de MotoGP, como era hasta Assen: "Las palabras 'bajo presión' les gustan mucho a los periodistas. Marco ha tenido mucha mala suerte este año. Hay que entender qué pasa. La presión es algo subjetivo", cerró.