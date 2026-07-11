Bagnaia: "¿Morbidelli? Lo que ha cambiado es que ha pasado de la GP24 a la GP25"
Pecco Bagnaia sigue sufriendo con sus sensaciones en Sachsenring, y este sábado en la sprint de MotoGP no pudo pasar de la séptima posición.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images
Sigue siendo un fin de semana complicado para Pecco Bagnaia en Sachsenring. El piloto italiano protagonizó una de las grandes noticias del viernes, al no pasar de manera directa a la Q2, siendo 13º en la Práctica. Eso le llevó, este sábado, a pasar por la Q1, la primera criba de la cronometrada, que superó casi como un trámite, con el mejor registro de la sesión.
Sin embargo, el tricampeón del mundo continúa sin estar del todo cómodo en el Gran Premio de Alemania, con problemas de agarre trasero, como demostró después. El de Ducati no pudo pasar de la undécima posición en la Q2, penúltimo. Luego, en la carrera corta, Bagnaia pudo remontar algunas posiciones de salida, pero solamente pudo terminar séptimo, sin encontrar el hueco para rebasar a Jorge Martín, y delante de Pedro Acosta.
Para Bagnaia, su problema sigue estando claro: es cuestión de 'grip', como dijo este sábado a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Tengo problemas de agarre, y a una vuelta sufro más. Marco Bezzecchi está fuera y Franco Morbidelli tiene sanción [de séptimo pasará a décimo en parrilla por molestar a Acosta], de forma que arrancaré el noveno", empezó diciendo.
El turinés hizo hincapié en sus dificultades: "Tengo problemas porque a la que cruzo la moto empiezo a derrapar, y las gomas caen. Lo máximo hoy era un sexto puesto, y terminé el séptimo. Cuando intenté acercarme a Martín, la goma delantera ya estaba finiquitada, y después, la trasera".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
De cara al domingo, el protagonismo estará en otros hombres de Ducati. Para el #63, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio pueden estar en la pelea: "Alex es el que tiene más velocidad, y si logra superar a su hermano es el que va mejor. Marc y 'Diggia' están muy igualados. Hay que ver qué hace Alex, sobre todo porque tiene mucho apoyo delante".
En la otra parte, están tanto él como Franco Morbidelli, con más problemas. Cuestionado por la situación del corredor del VR46, Bagnaia apuntó a la GP25, con la que tanto sufrió él, como principal hándicap, y no solamente para él, sino también para Fermín Aldeguer. "La única cosa que ha cambiado en el caso de Morbidelli es que ha pasado de la GP24 a la GP25, igual que Aldeguer".
Por último, Bagnaia también valoró la situación de su amigo y futuro compañero de equipo en Aprilia, Marco Bezzecchi, lesionado este sábado con fractura de clavícula para seguir con su terrible racha, con cuatro ceros consecutivos los domingos. Para Pecco, sus problemas no se deben a la presión de ser líder del Mundial de MotoGP, como era hasta Assen: "Las palabras 'bajo presión' les gustan mucho a los periodistas. Marco ha tenido mucha mala suerte este año. Hay que entender qué pasa. La presión es algo subjetivo", cerró.
Comparte o guarda este artículo
Así vivimos la carrera sprint de MotoGP en Sachsenring, GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Sachsenring: puntos y posiciones
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sachsenring y cómo verla en TV
Márquez: "No he ido cómodo, si no mejoro para la carrera acabaré tercero"
Márquez: "Me apetecía arriesgar y tenía ganas de tener el récord en este circuito"
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez
Últimas noticias
Viñales terminó último la sprint de Sachsenring "sin entender" por qué es tan lento
Vowles justifica la crisis de Williams: las infraestructuras y a la falta de datos
WSBK en Donington Park - ¡Lecuona acaba con la racha de Bulega! Primera victoria del español
¿Se ha equilibrado la mala suerte de Russell y Antonelli en la lucha por el título?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios