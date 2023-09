Bagnaia: "No he perdido muchos puntos, y era fácil perder 12 hoy"

Pecco Bagnaia llegaba con especiales ganas de hacerlo bien al Gran Premio de San Marino, la gran cita de casa para los pupilos de Valentino Rossi al tratarse de Misano, pero también con la incertidumbre de estar recuperándose de sus contusiones por el accidente sufrido el domingo de Montmeló. Tras resistir el viernes, el líder del Mundial sabía que no tendría ante sí un reto fácil el sábado, pero el resultado fue completamente satisfactorio.

Tras clasificarse tercero en parrilla, el piloto de Ducati cuajó una carrera al sprint muy seria en la que, pese a no poder rivalizar con el ganador, Jorge Martín, y con el segundo en discordia, Marco Bezzecchi, fue capaz de minimizar daños y finalizar en una más que meritoria tercera posición, por delante de Dani Pedrosa.

Finalizada la prueba corta, Bagnaia se mostró cansado ante los medios de comunicación, pero satisfecho después de perder únicamente cinco puntos con el español en la general en un día complicado, que notó desde el principio de la prueba programada a 13 vueltas en el trazado transalpino.

"Es como ayer, estoy feliz pero estoy cansado", empezó diciendo el vigente campeón. "Tengo que ir a dormir un poco. No ha sido fácil, porque empecé la carrera y la pierna necesitó dos o tres vueltas para calentarse, y al principio me costaba tumbar [la moto] hacia la derecha. Después ha ido un poco mejor, pero me faltaba algo en las frenadas de derechas porque me iba siempre fuera, deslizaba mucho, pero ya sabía que podía pasar esto", reconoció.

"Con la goma blanda me pasaba bastante. Veremos mañana con la media, que yo la prefiero. Pero volver y estar en el podio en la primera carrera es muy importante. No he perdido muchos puntos, y era fácil perder 12 hoy. Solo han sido cinco, y estar así, a este nivel, era muy importante", continuó, celebrando la poca pérdida de tantos y que mañana se utilizará otro neumático, algo que también destacaron Martín y Bezzecchi.

Pecco explicó sus problemas con la GP23 por la goma blanda: "Hoy la moto se movía mucho, era difícil de parar porque no puedo cerrar mucho con las piernas. Pero creo que puedo ir más rápido con la media. Jorge seguramente es el hombre a batir, al 100 por 100 tendrá un buen nivel mañana. Bezzecchi y yo tenemos que cerrar un poco la diferencia".

Por último, el #1 detalló su duelo con Pedrosa, a quien consiguió retener: "He escogido la estrategia de defenderme, porque notaba que estaba ahí. En las aceleraciones estaba cerca y solo he intentado frenar lo más tarde posible para no dejarle ninguna posibilidad, porque era muy importante estar en el podio", finalizó.